美國總統川普（Donald Trump）日前才揚言要恢復對伊朗的軍事打擊，隨後又宣布取消原定攻擊計畫，理由是伊朗及其他中東國家要求暫緩。他當地時間2日表示，美國將於週一（3日）與伊朗展開新一輪談判，相信荷姆茲海峽的通行、伊朗核協議等問題都將有解。
根據《CNN》報導，川普2日在「空軍一號」專機上指出，自己是應沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達和伊朗的請求，取消對德黑蘭發動新一輪打擊，若非如此，美軍就會按照原定計畫，發動大規模軍事行動。
川普聲稱，他不希望有人命傷亡，美國一直都樂於透過談判來避免不必要的人命及資源損耗，伊朗自己也不想被打，因為它很清楚行動規模將會有多龐大，伊朗政權內部亦有人希望達成協議，認為這總比軍事打擊還要好。
川普先前曾透露，各方已初步達成協議框架，包括立即、全面、徹底開放荷姆茲海峽，以及消除伊朗核威脅等等，他也因此同意取消攻擊，希望協議能夠迅速敲定。
不過，川普的相關說法遭到伊朗媒體否認，半官方的《法爾斯通訊社》（Far News Agency）還在週日發文，指控「愚蠢的川普已經筋疲力盡了。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
川普聲稱，他不希望有人命傷亡，美國一直都樂於透過談判來避免不必要的人命及資源損耗，伊朗自己也不想被打，因為它很清楚行動規模將會有多龐大，伊朗政權內部亦有人希望達成協議，認為這總比軍事打擊還要好。
川普先前曾透露，各方已初步達成協議框架，包括立即、全面、徹底開放荷姆茲海峽，以及消除伊朗核威脅等等，他也因此同意取消攻擊，希望協議能夠迅速敲定。
不過，川普的相關說法遭到伊朗媒體否認，半官方的《法爾斯通訊社》（Far News Agency）還在週日發文，指控「愚蠢的川普已經筋疲力盡了。」
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。