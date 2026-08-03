我是廣告 請繼續往下閱讀

鄭照新槓周軒！發文反擊：中央有隱瞞、蓋牌3大爭議

致癌油流入市面演變成中央、地方互槓，衛福部7月4日召開專家會議，因中聯油脂總經理余凌沖列席，引發藍營質疑中央疑有「門神」護航。政治工作者周軒昨（2）日則公布一份台中市政府7月3日會議紀錄，指出余凌沖同樣曾列席台中市食藥處會議，質疑台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安雙重標準；不過，台中市副市長鄭照新對此反擊，更直接到周軒貼文底下留言，強調地方會議公開透明，中央才有「瞞著地方、神秘數字、紀錄蓋牌」3大爭議。事件起因於國民黨立委陳菁徽上週揭露，衛福部7月4日專家會議列席名單中包含中聯油脂總經理余凌沖，盧秀燕對此直言「距離抓到門神只差一步」，要求中央公布會議紀錄及監視器畫面。周軒昨在臉書貼出台中市府7月3日會議紀錄，指出余凌沖也曾列席台中市食藥處會議，並整理時間軸指出，6月30日中聯通報油品異常、7月1日事件延燒、7月3日余凌沖出席台中市府會議、7月4日再列席衛福部專家會議，質疑若依藍營標準，余凌沖出席地方會議又該如何解釋？對此，鄭照新除在自己臉書上發文反擊周軒，更到周軒貼文底下留言表示，台中市召開的油品會議中央單位全程在場，且從未討論或採用「20%下架標準」，市府會議紀錄也都完整保存並公開，經得起檢驗。他強調，真正的問題在於中央相關會議未讓地方充分掌握，決策過程不透明。鄭照新進一步質疑，中央存在「瞞地方、神秘數字、紀錄蓋牌」3大爭議，包括未充分告知地方、20%下架標準來源不明，以及會議紀錄至今未完整公開，呼籲中央正面回應外界疑慮，公開決策內容與過程，避免食安爭議持續延燒。市府也表示，所有資料都已完整保存，將持續配合檢調調查，釐清事件真相。