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廖老大茶坊半年衝出513間加盟店！2026全台剩2間近況曝光

▲曾風光一時的廖老大茶坊，如今從500多間分店縮減至僅剩2間，台中松竹店關門消息曝光後，引起網友討論，不少人認為飲料品質其實不差，只是品牌形象受到過去爭議影響。（圖／翻攝自Google Maps）

廖老大從打龜號光環起家！爆紅創業掀加盟熱潮

▲雖然飲料事業大幅退燒，但廖老大如今仍未離開賽車領域，目前他持續經營自己的車隊，並安排兒子廖洋參與賽事。（圖／翻攝「賽車教父」廖老大）

賽車教父廖老大（廖志賢）靠「打龜號」成名後跨足手搖飲市場，2022年創立「阿娘威！廖老大茶坊」，短時間內靠加盟模式快速擴張，全盛時期曾達513間分店。不過，隨著品牌爭議頻傳，昔日遍布全台的門市數量大幅縮減，如今連台中松竹店也傳出歇業消息，全台僅剩新竹民生店與彰化彰草店仍營業，從高峰期513間門市到現在的規模，讓不少人感到唏噓，「可惜了，喝過他家的飲料還不錯，感覺是被品牌形象影響到」。有網友1日在臉書社團「路上觀察學院」分享照片指出，台中松竹店前一周經過時仍正常營業，沒想到近日再次前往時，店面已經關閉，消息曝光後引起不少當地居民討論，「這間撐很久了」、「可惜了，喝過他家的飲料還不錯，感覺是被品牌形象影響到」、「有點可惜，鹹檸七很讚」、「可憐的是這些加盟主」、「這間最衰，才裝潢好準備要開店，剛好品牌出事」。此外，桃園大園店雖然在Google地圖上仍顯示營業狀態，但當地民眾透露，實際上也已經悄悄關門。隨著兩間門市陸續退出市場，目前廖老大茶坊在全台只剩下新竹民生店與彰化彰草店兩家分店。雖然廖老大茶坊從高峰513間分店大幅縮減，但僅存的門市卻意外獲得不少消費者肯定。桃園大園店曾獲消費者稱讚店員態度親切，「態度禮貌好到讓我有印象」、「鹹檸七真好喝」、「紅茶順口、不苦澀！」台中松竹店過去也累積大量正面評論，有顧客表示「比其他廖老大好喝」、「老闆很用心經營產品」、「老闆態度親切、非常讚」。至於彰化彰草店，消費者分享「青茶出乎意料地好喝」、「廖老大飲料店得看店喝，這間是可以喝的！」；新竹民生店也有顧客表示店員服務良好，會協助客製飲料，購買飲品時甚至會贈送小禮物，成為目前仍維持營運的分店。廖志賢因打造「打龜號」在賽車圈爆紅後，於2022年5月成立「阿娘威！廖老大茶坊」，並開放加盟制度，希望藉由自身知名度快速拓展市場。品牌推出後短短半年多時間，就吸引大量加盟主加入，門市數量迅速增加，全盛時期一度突破513間，成為當時話題性極高的新興飲料品牌。當時位於台中的環中旗艦店更展現品牌聲勢，店面約100坪左右，另設停車空間，整體規模達200坪，光是每月租金就高達15萬元，加上員工薪資、原物料等營運成本，每個月支出約50萬元。品牌成立初期，廖老大也積極塑造公益形象，對外宣稱將營利所得的10%投入公益活動，並要求各分店掛上慈善布條，同時以相對低廉的加盟費吸引許多年輕創業者投入手搖飲市場。不過，隨著門市快速增加，品牌後續也陸續出現不少問題，包括飲品品質不穩定、展店速度過快造成總部管理難以跟上，加上廖老大本人過去多次發言引發爭議，使部分消費者產生反感，甚至出現抵制聲浪，短短一年後便陸續傳出門市收攤消息。