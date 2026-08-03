日本財務大臣片山皐月今（3日）透過聲明證實，日本已於美東時間7月31日，與美國聯手進行市場干預。
根據《NHK》報導，片山皐月表示，這次干預行動，旨在應對近期日圓匯率的過度波動、走勢失序，美日2國將保持密切溝通，未來若有必要，也會毫不猶豫採取進一步行動。
報導指出，這是自2011年後的15年來首例，也是自1998年金融危機後，28年來首次實施日圓購買干預。日本財務省的聲明指出，此次聯合行動是基於2025年9月發布的《日美財務大臣聯合聲明》執行。
不只片山，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）當地時間2日也透過X平台發表聲明，證實美日於7月31日採取了協調干預措施，以應對日圓的無序波動。
與片山口徑一致，貝森特也強調，美國財政部將繼續密切關注局勢，與日本財務省、日本央行保持聯繫，必要時也將參與進一步協調干預。
貝森特也不忘重申美國支持日本的立場，強烈支持日本對金融市場採取果斷措施，將被嚴重低估的日圓匯率，重新調整至合理水平，並鼓勵在未來幾個月內擴大「外國及國際貨幣當局債券附買回交易」（FIMA Repo Facility，外國央行運用該機制，得以持有之美國公債為抵押品，向Fed借入美元）的規模。
最後，貝森特還提到日本首相高市早苗，認同高市政府正邁入安倍經濟學「令人振奮」的新階段，近15年的強力刺激政策創造了持久穩健的經濟基礎。
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報導指出，這是自2011年後的15年來首例，也是自1998年金融危機後，28年來首次實施日圓購買干預。日本財務省的聲明指出，此次聯合行動是基於2025年9月發布的《日美財務大臣聯合聲明》執行。
不只片山，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）當地時間2日也透過X平台發表聲明，證實美日於7月31日採取了協調干預措施，以應對日圓的無序波動。
與片山口徑一致，貝森特也強調，美國財政部將繼續密切關注局勢，與日本財務省、日本央行保持聯繫，必要時也將參與進一步協調干預。
貝森特也不忘重申美國支持日本的立場，強烈支持日本對金融市場採取果斷措施，將被嚴重低估的日圓匯率，重新調整至合理水平，並鼓勵在未來幾個月內擴大「外國及國際貨幣當局債券附買回交易」（FIMA Repo Facility，外國央行運用該機制，得以持有之美國公債為抵押品，向Fed借入美元）的規模。
最後，貝森特還提到日本首相高市早苗，認同高市政府正邁入安倍經濟學「令人振奮」的新階段，近15年的強力刺激政策創造了持久穩健的經濟基礎。