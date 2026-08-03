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▲鬼鬼（左起）、姚元浩當時情緒激動，當場吵了起來。（圖／來吧！營業中YouTube）

姚元浩與鬼鬼曾在節目《嗨！營業中》大吵，姚元浩斥責鬼鬼作為外場還一直進廚房喧嘩，讓鬼鬼忍不住當場落淚。對此，製作公司好看娛樂的資深製作人湯宗霖曾出面回應，這些藝人的情緒絕對不是演的，拍攝時工作人員也只能看著事情發生，沒辦法介入，主要是追求真實感，這才是節目好看的關鍵。姚元浩與鬼鬼的吵架事件發生在第1季，當時擔任外場服務生的鬼鬼跑進廚房告知客人希望用3個橘色盤子裝盤，但姚元浩說廚房已經沒有橘色盤子，會統一用白盤來裝，鬼鬼覺得這樣不符合客人要求，結果姚元浩直接叫她出去：「鬼鬼當下解釋自己在外場已經沒事做了，。這對畫面令觀眾印象深刻，姚元浩與鬼鬼兩人都被貼上情緒控管不佳的標籤，但也有觀眾質疑是節目效果，說不定一切都是劇本，畢竟姚元浩與鬼鬼都拍過戲，要演出這種衝突感並不難。對此，好看娛樂的總經理、資深製作人湯宗霖3年前受訪時曾出面回應此事，他直言藝人這些吵架情況都是真的，節目組在後製剪接時，也都會盡量還原事情先後順序，讓觀眾能理解藝人的情緒起伏，現場工作人員更不會插手干預：「」。湯宗霖表示，早期拍綜藝節目，會有很多工作人員在幕後幫忙，但現在是做實境節目，不可能讓工作人員一直入場，因此他主打全程都由藝人自己發揮，不管是煮菜還是處理餐廳內外場事務，都把主導權還給藝人，這樣才能拍出真情實感。為了有節目效果，湯宗霖也坦言，會特別選擇比較有個性、敢於提出自己想法的藝人來拍攝。至於鬼鬼和姚元浩吵架一事，湯宗霖認為：「溝通的過程本來就會吵架，我們是PUSH他們講出來」，覺得兩人這樣吵開也沒什麼不好。而鬼鬼之後也和姚元浩繼續以班底的方式合作，參與了後面幾季節目，並沒有鬧翻。