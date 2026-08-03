與陣中28歲全能前鋒馬歇爾（Naji Marshall）達成一份為期3年、總值5220萬美元（約新台幣16.86億元）的提前續約合約。

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NBA達拉斯獨行俠隊（Dallas Mavericks）球團今（3）日正式宣布，已根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，這份合約為全額保障合約，將把馬歇爾綁定在達拉斯直至2029-30賽季。馬歇爾在2025-26賽季迎來生涯年，場均繳出超過15分、接近5籃板，投籃命中率高達51%，無論得分、助攻、抄截或投籃效率都創下個人生涯新高。他上季共出賽74場，其中47場擔任先發，同樣刷新生涯紀錄，平均上場時間29.5分鐘，也是NBA生涯最多。值得一提的是，馬歇爾過去生涯僅有2場單場30分以上表現，但上季一口氣完成6場30分比賽，進攻火力大幅提升，成為獨行俠少數穩定輸出的得分點。除了全面進攻能力，馬歇爾最具代表性的武器就是拋投（floater）。根據統計，他上季是全聯盟僅有3位完成至少100記拋投命中的球員之一，另外兩人分別是克里夫蘭騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）以及紐約尼克明星控衛布朗森（Jalen Brunson），足見他在中距離終結能力上的穩定性。馬歇爾2024年才以3年2700萬美元加盟獨行俠，如今僅經過兩個球季，便憑藉穩定表現獲得幾乎翻倍的新合約，也顯示球團對他的高度肯定。獨行俠總裁烏吉里（Masai Ujiri）表示：「納吉每天面對比賽的態度，讓他贏得了這次機會。他是一名充滿競爭力的球員，能以各種方式幫助球隊贏球，他的全能、強硬以及願意接受任何挑戰的精神，都是我們未來藍圖中不可或缺的一部分。」自送走唐西奇（Luka Doncic）後，獨行俠正式進入重建期。2025-26賽季僅繳出26勝56敗，無緣季後賽，如今球隊已將重建重心放在狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）身上。馬歇爾則被視為能攻能守、兼具經驗與即戰力的重要拼圖，未來將與弗拉格共同扛起獨行俠重返競爭行列的重任。