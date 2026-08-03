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底特律老虎隊今（3）日在客場挑戰奧克蘭運動家隊，這也是球隊將賽揚王牌史庫柏（Tarik Skubal）交易至洛杉磯道奇隊後的第一場比賽。老虎隊打線火力全開，全場揮出12支安打狂灌11分，加上投手群聯手完封，最終以11：0大勝運動家隊。台灣旅美好手李灝宇本場比賽先發上陣，敲出一支強勁平飛安打並進帳1分打點，為球隊大勝貢獻一份心力。台灣好手李灝宇今日擔任先發第六棒、防守三壘。全場5次打席擊出1支安打，為球隊攻下1分打點，賽後打擊率為.267。李灝宇前三次打席分別擊出三壘滾地球、二壘滾地球以及中外野高飛球出局。到了7局上半，李灝宇掌握住對手一顆87.8英里的滑球，掃出中外野方向強勁平飛安打（擊球初速達97.8英里）。8局上半老虎隊持續擴大領先，在攻佔滿壘的局面下，李灝宇擊出三壘方向野手選擇滾地球，雖然跑者在二壘遭到封殺，但成功護送三壘上的跑者瓦倫西亞（Eduardo Valencia）回到本壘得分，為球隊攻下第10分。在送走王牌投手史庫柏後，老虎隊由右投蒙特羅（Keider Montero）掛帥先發。蒙特羅展現優異壓制力，主投6局僅被敲出2支安打無失分，投出2次三振與2次保送，順利拿下本季第8勝（8勝6敗），防禦率降至3.17。隨後登場的3位後援投手也順利守住勝果，聯手完封運動家打線。老虎隊打線今日多點開花，瓦倫西亞（Eduardo Valencia） 5打數2安打，包含2支帶有打點的二壘安打，一個人包辦4分打點；托克森（Spencer Torkelson）5打數2安打，灌進3分打點；奧特曼（James Outman9局上揮出一發飛行距離達408英尺的陽春全壘打，鎖定11比0勝局；托雷斯（Gleyber Torres）貢獻2分打點。這場勝利讓老虎隊本季戰績來到54勝58敗。在交易大限前夕，老虎隊先發輪值面臨重組，除了這場表現優異的蒙特羅之外，預計將由邁茲（Casey Mize）、瓦德茲（Framber Valdez）及梅爾頓（Troy Melton）等人共同撐起先發輪值，而在傷兵名單休養許久的小將約克（Jackson Jobe）也即將展開復健賽，準備重返球場。