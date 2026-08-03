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白海豚颱風游到台灣過父親節！最新海面、陸地侵襲率

最新（2日20時）歐洲（ECMWF ）模式系集模擬顯示，5天之後各別模擬路徑如麻花一般、分散度也加大，都還要持續觀察。

暴風範圍侵襲機率在東海南部約為50%，台灣北部海面的機率約在40%，陸地的機率約在20%

▲最新（2日20時）歐洲（ECMWF ）模式系集模擬顯示，5天之後各別模擬路徑如麻花一般、分散度也加大，都還要持續觀察。（圖/洩天機教室）

白海豚颱風父親節靠最近「不排除發海警」！全台風雨時程一次看

周五到下周日（7到9日）受白海豚颱風外圍環流影響，周五北部有局部短暫陣雨機率；周六、下周日西半部也有局部陣雨

因此也不排除會發布海上颱風警報。周末北部地區、中部山區有陣雨，並有局部大雨，尤其北部山區有局部豪雨機率；中南部、東北部地區、其他山區局部陣雨