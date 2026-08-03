白海豚颱風日前已經減弱為中度颱風，不過根據最新路徑預測，未來5天行徑向西北西漸轉偏西進行，到達琉球附近，接著路徑可能會有分歧，不過父親節確定是白海豚颱風最靠近台灣時刻。氣象專家吳德榮表示，周五至下周日白海豚環流通過北部海面，因此周五北台灣轉有局部短暫陣雨機率；周六、下周日西半部有局部陣雨的機率。
白海豚颱風游到台灣過父親節！最新海面、陸地侵襲率
吳德榮在天氣專欄「洩天機教室」表示，根據氣象署最新「路徑潛勢預測圖」，白海豚颱風緩慢減弱中，但仍然維持大型中颱，未來5天行徑向西北西漸轉偏西進行，到達琉球附近。最新（2日20時）歐洲（ECMWF ）模式系集模擬顯示，5天之後各別模擬路徑如麻花一般、分散度也加大，都還要持續觀察。
吳德榮提到，未來10天的「暴風範圍侵襲機率圖」則顯示，系集平均路徑通過東海南部、再登陸浙江，暴風範圍侵襲機率在東海南部約為50%，台灣北部海面的機率約在40%，陸地的機率約在20%，「白海豚」5天之後的最新模擬顯示，路徑的「不確定性」加大，但為大型中颱又在門口調整，其威脅仍應密切觀察。
白海豚颱風父親節靠最近「不排除發海警」！全台風雨時程一次看
吳德榮提到，周五到下周日（7到9日）受白海豚颱風外圍環流影響，周五北部有局部短暫陣雨機率；周六、下周日西半部也有局部陣雨，北部及東半部因過山沉降作用，氣溫偏高，各地風力增強。下周一到周三（10到12日）隨著颱風遠離，台灣轉為西南風環境，迎風面的西南部有局部短暫陣雨，其他地區多為多雲到晴，不過大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。
中央氣象署則表示，父親節周末白海豚颱風距離最近，目前預估靠近台灣時可維持中度颱風至輕度颱風上限，但後續路徑不確定仍然很大，影響台灣程度需要視接近程度而定，因此也不排除會發布海上颱風警報。周末北部地區、中部山區有陣雨，並有局部大雨，尤其北部山區有局部豪雨機率；中南部、東北部地區、其他山區局部陣雨；花東地區多雲到晴為主，僅零星陣雨，要注意有焚風出現，局部高溫36°C以上。
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吳德榮在天氣專欄「洩天機教室」表示，根據氣象署最新「路徑潛勢預測圖」，白海豚颱風緩慢減弱中，但仍然維持大型中颱，未來5天行徑向西北西漸轉偏西進行，到達琉球附近。最新（2日20時）歐洲（ECMWF ）模式系集模擬顯示，5天之後各別模擬路徑如麻花一般、分散度也加大，都還要持續觀察。
吳德榮提到，未來10天的「暴風範圍侵襲機率圖」則顯示，系集平均路徑通過東海南部、再登陸浙江，暴風範圍侵襲機率在東海南部約為50%，台灣北部海面的機率約在40%，陸地的機率約在20%，「白海豚」5天之後的最新模擬顯示，路徑的「不確定性」加大，但為大型中颱又在門口調整，其威脅仍應密切觀察。
吳德榮提到，周五到下周日（7到9日）受白海豚颱風外圍環流影響，周五北部有局部短暫陣雨機率；周六、下周日西半部也有局部陣雨，北部及東半部因過山沉降作用，氣溫偏高，各地風力增強。下周一到周三（10到12日）隨著颱風遠離，台灣轉為西南風環境，迎風面的西南部有局部短暫陣雨，其他地區多為多雲到晴，不過大氣仍不穩定，午後有局部雷陣雨。
中央氣象署則表示，父親節周末白海豚颱風距離最近，目前預估靠近台灣時可維持中度颱風至輕度颱風上限，但後續路徑不確定仍然很大，影響台灣程度需要視接近程度而定，因此也不排除會發布海上颱風警報。周末北部地區、中部山區有陣雨，並有局部大雨，尤其北部山區有局部豪雨機率；中南部、東北部地區、其他山區局部陣雨；花東地區多雲到晴為主，僅零星陣雨，要注意有焚風出現，局部高溫36°C以上。
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