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▲ 拉文在今年夏天選擇執行了2026-27賽季價值4900萬美元的球員選項，這是他2022年簽下的5年2.152億美元合約的最後一年。（圖／記者葉政勳攝,2026.08.01）

邁阿密熱火隊在今年6月發動重磅交易，掏空庫存資產從密爾瓦基公鹿隊盤來兩屆MVP「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）後，球團目前正將全力補強的目光鎖定在自由市場與買斷市場，要補強得分後衛的位置。為了給字母哥打造具備爭冠實力的外圍火力陣容，熱火隊已將「K湯」湯普森（Klay Thompson）拉文（Zach LaVine）列為重點追求對象，同時補強名單還涵蓋德羅展（DeMar DeRozan）與比爾（Bradley Beal）等明星級得分手。在熱火隊的補強藍圖中，現年36歲的獨行俠射手湯普森已被移至優先名單首位。由於熱火隊在引進字母哥後薪資空間與交易資產所剩無幾，直接簽下自由球員成為最佳途徑。熱火隊正密切關注湯普森與獨行俠隊的動向，期盼獨行俠能在本季發動買斷，讓這位五度入選明星賽的超級射手以自由球員身分加盟邁阿密，提供字母哥強大的外圍三分火力支援。除了湯普森外，國王隊31歲球星札克·拉文也是熱火隊持續關注的對象。然而，引進拉文的難度極高。拉文在今年夏天選擇執行了2026-27賽季價值4900萬美元的球員選項，這是他2022年簽下的5年2.152億美元合約的最後一年。雖然國王隊正走向全面重建，但據國王隊隨隊記者指出，國王高層「完全沒有興趣」買斷或使用延展條款裁掉拉文。國王內部人士透露，直接買斷拉文龐大的薪資過於困難，且球團不願意將這筆高額薪資分三年支付（延展條款），國王隊更傾向於讓拉文在合約最後一年繼續出賽並發揮應有水準。除非國王隊能找到合適的交易方案，否則熱火隊或其他對拉文有興趣的球隊，恐怕必須等到明年（2027年）夏天拉文成為完全自由球員後才有機會將其攬入懷中。熱火隊隨隊記者指出，儘管追求拉文可能需要等待，但只要拉文或湯普森等球星在市場上出現轉機，熱火隊隨時準備出手。面對東區日益激烈的競爭，熱火隊管理層正全力透過自由市場補強外圍火力，期望在新的賽季為字母哥配備最頂級的爭冠拼圖。