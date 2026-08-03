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洛杉磯道奇在今年交易大限前完成震撼補強，成功從底特律老虎換來兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal），為挑戰世界大賽3連霸再添王牌戰力。道奇棒球事務總裁佛里曼（Andrew Friedman）今（3）日也回應外界批評「破壞棒球生態」的輿論，他說：「我們每天都有超過5萬名球迷進場支持，我們有義務打造一支最有競爭力的球隊。」值得一提的是，史庫柏加盟後，將與大谷翔平攜手締造大聯盟史上從未出現過的紀錄。佛里曼賽前受訪表示，史庫柏交易案真正開始加速，其實是在交易截止前一天。「交易是在比賽進行期間完成的，但在正式敲定之前，我一直努力壓抑自己的情緒，不敢太早興奮。」事實上，就在幾天前，佛里曼仍認為球隊並沒有迫切需要再補投手，但只要市場上出現真正能提升奪冠機率的超級球星，道奇就一定會積極出手，「我們不是因為急需補強，而是因為有能夠大幅提高世界大賽奪冠機率的球員出現在市場上，所以我們選擇全力爭取。」目前道奇在國聯西區持續保持大幅領先，例行賽戰績幾乎已鎖定季後賽席位。不過佛里曼強調，球隊真正目標從來不是例行賽，而是打造10月最強陣容，「我們唯一在意的是，10月能夠排出最完整、最強的26人名單，並拿下世界大賽需要的11場勝利。」近年道奇持續透過自由市場與交易市場補進大牌球星，也因此經常遭外界批評「破壞棒球生態」。對此佛里曼並不認同：「完全不是這樣。我們和球迷建立的是夥伴關係，每天都有超過5萬名球迷進場支持，我們有義務打造一支最有競爭力的球隊。」他也指出，道奇能持續補進明星球員，同時保有深厚農場戰力，並非只靠財力，而是球探、養成、數據分析及整個球團長年累積的成果：「這支道奇，有機會成為隊史最特別的一個時代。」在這筆重磅交易完成後，美國權威數據公司《OptaSTATS》隨即發布了一項不可思議的歷史紀錄：「在大聯盟歷史上，自1956年創立賽揚獎以來約70年間，這是首次有『近兩季連霸MVP的球員（大谷翔平）』與『近兩季連霸賽揚獎的投手（史庫柏）』在同一支球隊並肩作戰。」大谷翔平雖然這兩天沒有特別的個人紀錄，卻因為球團的補強再次被載入史冊。史庫柏在2024年以18勝、防禦率2.39、228次三振的全票之姿勇奪賽揚獎，2025年再以聯盟第一的2.21防禦率完成衛冕，本季至今也有7勝5敗、防禦率2.79的頂級水準。本次交易道奇送出了萊恩（River Ryan）、史密斯（Brady Smith）兩名投手以及外野手霍普（Zyhir Hope），換來這名29歲的王牌左投。目前道奇在國聯西區已取得高達10場勝差的絕對領先，如今再加上史庫柏加盟，強大戰力幾乎讓全大聯盟感到窒息。