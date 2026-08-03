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▲金秀賢拍服飾廣告和粉絲打招呼，與之前明顯瘦很多的模樣引發關注。（圖／翻攝自IG@benchtm）

男星金秀賢去年遭已故女星金賽綸家屬指控，稱他在金賽綸14歲未成年時，就與其交往，並以《兒童福利法》罪名開告，期間YouTube頻道《橫豎研究所》也狂爆料金秀賢。而在糾纏1年4個月後，金秀賢於上個月因證據不足，獲得不起訴處分，並正式開工，菲律賓服飾品牌BENCH昨（2）日公開他的最新形象廣告，只見在判無罪後首度露面的他暴瘦到雙頰凹陷，讓粉絲都非常心疼。金秀賢在昨日透過菲律賓服飾品牌BENCH首度露面，只見他面帶笑容地向粉絲打招呼，「大家好我是BENCH模特兒金秀賢，我真的很想念你們，好久不見能透過BENCH跟大家打招呼，真的感到非常幸福。」久違露面的金秀賢，也火速吸引大家視線，其中他比過往明顯消瘦的模樣，也引發大家注目，不只下顎線更加清晰，就連雙頰也變得凹陷，讓粉絲非常心疼，「終於回來了，瘦了很多啊」、「依然帥氣又可愛的秀賢回來了，希望他好好養身體」、「不要再瘦了，健康最重要。」金秀賢去年3月遭已故女星金賽綸家屬聯手《橫豎研究所》金世義召開記者會，指控他曾在女方未成年時交往，並公開私密對話與錄音檔，使得金秀賢形象重創，代言與演藝活動幾乎全面停擺。對此，金秀賢方始終否認相關指控，強調部分檔案是AI偽造與後製合成，經過韓國警方與檢方長達1年的調查後，司法單位認定，當時公開的部分音檔、對話紀錄以及未成年交往相關證據，皆涉及偽造與合成，金秀賢也因此獲得部分清白。