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洛杉磯道奇隊甫透過重磅交易網羅的「現役最強左投」史庫柏（Tarik Skubal），於當地時間2日（台灣時間3日）正式與球隊會合。這位連續兩年奪下賽揚獎的頂級強投，在道奇主場迎戰紅襪的比賽途中驚喜抵達休息區，除了與新隊友大谷翔平等人相見歡，總教練羅伯斯（Dave Roberts）更是親自上前給予熱烈擁抱。球團也順勢宣布，史庫柏的道奇初登板將定於台灣時間5日客場對戰芝加哥小熊。這筆在交易大限前震撼全聯盟的補強，於2日正式由球團官宣。道奇送出了外野手霍普（Zyhir Hope）以及右投萊恩（River Ryan）、史密斯（Brady Smith）等三名潛力新秀，從底特律老虎換回了29歲的史庫柏。在道奇迎戰紅襪的比賽進行到3局上時，道奇先發投手席漢（Emmet Sheehan）因遭到3發全壘打狙擊而退場。就在此階段，轉播鏡頭捕捉到史庫柏已經換上道奇隊的招牌藍色連帽衫與球帽，現身在板凳區。他面帶笑容地與隊友們一一握手致意；而剛換投完、從投手丘走回休息區的總教練羅伯斯見狀，立刻上前與史庫柏大力擁抱並開心交談，展現出球隊對這位超級王牌的高度重視。道奇隊編成本部長佛里曼（Andrew Friedman）在賽前向媒體預告：「史庫柏將在星期二先發登板。」這意味著史庫柏披上道奇戰袍的處女秀，將是4日（台灣時間5日）前往客場踢館芝加哥小熊隊。史庫柏在過去兩個賽季接連稱霸美國聯盟賽揚獎，如今轉戰洛杉磯，將與連續三年奪下MVP的大谷翔平同隊作戰。這也締造了MLB史上首度有「直近兩屆賽揚獎得主」與「直近三屆MVP得主」在同一支球隊並肩作戰的驚人歷史紀錄。道奇隊成功搶下今年夏天交易市場最大咖的先發左投，無疑為球隊挑戰聯盟史上首見的「世界大賽三連霸」目標注入了一劑最強心針。史庫柏的加入不僅讓道奇建構出堅若磐石的「最強先發輪值」，也將對教練團的投手調度產生極大的正面效應。日本媒體分析，隨著王牌左投的到位，道奇將有更充裕的空間與彈性來安排陣中如大谷翔平（32歲）、佐佐木朗希（24歲）等主力投手的起用與輪休計畫，確保以最完整、健康的戰力迎接季後賽的終極考驗。