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受到疫情後半導體、人工智慧（AI）熱潮推動影響，台灣迎來強勁的經濟榮景，不只台股市值一路躍升為全球第五大股市，經濟成長也從2025年第1季起逐季攀升。台灣駐新加坡大使童振源指出，台灣經濟正處於一波強勁的擴張周期，展現在全球主要經濟體中的「突出成長動能」。童振源於臉書專頁發文，表示台灣的經濟成長率，從2025年第1季的5.54％起逐季攀升，第4季首度突破雙位數，達到12.95％，2026年第1季更進一步升至14.55％，創下近年新高；雖然2026年第2季稍微回落至12.92％，但仍穩居「雙位數」成長。童振源表示，連續3季維持雙位數經濟成長率，在台灣過去的發展歷程中，可說相當罕見，也反映台灣經濟正處於一波強勁的擴張周期。若將時間拉長觀察，2012年至2024年，台灣年度經濟成長率介於1.08％至6.72％，平均僅3.22％，期間只有2021年受全球遠距商機興起及半導體景氣循環高峰帶動，成長率突破6％。童振源續指，相較之下，台灣2025年全年經濟成長率達8.76％，已創下近年最高紀錄，2026年上半年，平均經濟成長率更高達13.72％，再度刷新紀錄，約為過去13年平均值的4.3倍，顯示台灣經濟已進入一個前所未見的高成長階段。而放眼主要經濟體，台灣2026年上半年的經濟表現，亦明顯居於領先地位，比如2026年第1季，台灣經濟成長率高達14.55％，遠超新加坡的6.3％、香港的5.9％，領先幅度逾8個百分點。最後，童振源總結，2026年第2季，台灣經濟成長率雖然微幅下滑到12.92％，但仍明顯高於新加坡的5.7％（約為2.3倍）、中國的4.3％（3倍）、美國的2.1％（6倍），以及歐盟的1.2％（10倍以上），展現台灣在全球主要經濟體中，突出的成長動能。