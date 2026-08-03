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邱明玉分析：蔣萬安「一石三鳥」可能優先爭黨主席

台北市長蔣萬安近期針對致癌油等民生議題頻頻表態，從號召民眾走上凱道，到拋出倒閣主張，聲量持續升高，外界解讀他已成為藍營新共主。對此，國民黨台北市議員秦慧珠分析，蔣萬安應曾思考挑戰總統大位，但現階段仍會採取「且戰且走」策略，首要目標是讓自己從單純的政務官，轉型成具有號召力的政治領導者。秦慧珠表示，外界普遍認為蔣萬安已展現角逐2028總統大選的企圖，但其團隊現階段應仍著重拉抬聲勢，逐步提升他在藍營內部的影響力。至於是否進一步挑戰2028？她認為蔣萬安尚未做出決定，即使曾經思考，當前最明確的目標仍是先在2026年成功連任台北市長。秦慧珠也指出，蔣萬安近期的政治動作，有助於突破市長角色限制。相較於新北市長侯友宜過去因「好好做代誌」形象過於鮮明，始終停留在地方首長層次，蔣萬安正試圖展現魄力，將自己塑造成更具領導力的人物。同時，媒體人邱明玉1日上《大選鏡來講》則分析指出，蔣萬安的策略是「一石三鳥」。一方面藉由相關議題建立反綠共主形象，另一方面墊高自己，一直拋出國政大江大海的話題，第三方面也能轉移外界對虐童、淹水及颱風整備假等市政爭議的關注。至於蔣萬安是否參選2028？邱明玉認為機率不高，除了藍營過去的政治魔咒外，蔣萬安年紀仍輕、政治本錢充足，未來可能會優先爭取國民黨主席。