男星姚元浩近年主持多個實境節目，然而3年前拿塑膠球猛丟曾沛慈的花絮影片，遭粉絲痛批「超不尊重人。」此外，他還被挖出曾故意把莎莎推下水、甚至無視曾沛慈求救「我不會游泳」，行為引起爭議。而為何姚元浩在實境秀經常被罵？他雖為節目帶來許多效果，但也因其求好心切、勝負欲強以及直率的性格讓觀眾看不下去，就連夥伴鬼鬼也曾脫口：「真心的討厭他。」
姚元浩為何常被罵？3特質招黑
姚元浩近年將演藝重心轉往綜藝節目，參與《全明星運動會》、《嗨！營業中》、《我的明星村長》等多檔實境秀，在節目中相當賣力。然而其求好心切、勝負欲強以及直率的性格，也常常與夥伴爆發衝突，「情緒控管」與「溝通方式」引來觀眾批評。節目夥伴鬼鬼也曾落淚表示：「一開始我真的很討厭浩哥（姚元浩），我是真心的討厭，我沒有想過有一個人會這麼粗魯。」
姚元浩抓狂吼「想揍妳」 鬼鬼揭私下真面目
此外，在《嗨！營業中6》中，姚元浩也因認為鬼鬼「沒有認真面對工作」，一度情緒失控說：「我真的越來越想揍妳，我認真講。」讓一旁的來賓Vicky驚呼：「嚇死我了！」現場氣氛緊張。不過，經過節目長時間相處，鬼鬼替姚元浩緩頰說：「我發現他只是行為粗魯。」認為對方私下仍是個很溫暖的人。
姚元浩近日之所以被炎上，是因網友翻出曾沛慈過去上《嗨！營業中2》玩遊戲時，不停被對方拿塑膠球猛丟，甚至砸到頭，讓粉絲看了痛批：「為什麼一直在丟頭」、「聽不懂人話是不是？」姚元浩的社群也被不少粉絲洗版。對此，《NOWNEWS今日新聞》記者詢問姚元浩、曾沛慈至截稿前未有回應。
我是廣告 請繼續往下閱讀
姚元浩近年將演藝重心轉往綜藝節目，參與《全明星運動會》、《嗨！營業中》、《我的明星村長》等多檔實境秀，在節目中相當賣力。然而其求好心切、勝負欲強以及直率的性格，也常常與夥伴爆發衝突，「情緒控管」與「溝通方式」引來觀眾批評。節目夥伴鬼鬼也曾落淚表示：「一開始我真的很討厭浩哥（姚元浩），我是真心的討厭，我沒有想過有一個人會這麼粗魯。」
姚元浩抓狂吼「想揍妳」 鬼鬼揭私下真面目
此外，在《嗨！營業中6》中，姚元浩也因認為鬼鬼「沒有認真面對工作」，一度情緒失控說：「我真的越來越想揍妳，我認真講。」讓一旁的來賓Vicky驚呼：「嚇死我了！」現場氣氛緊張。不過，經過節目長時間相處，鬼鬼替姚元浩緩頰說：「我發現他只是行為粗魯。」認為對方私下仍是個很溫暖的人。