酪梨口感滑順、富含不飽和脂肪酸，不少減重族會把酪梨加入沙拉、吐司或打成酪梨牛奶，認為多吃可以增加飽足感、幫助瘦身。不過，營養師提醒，酪梨雖然含有「好油脂」，本質上仍是高脂肪、高熱量食物，能不能幫助減肥，關鍵不在於吃了多少，而是有沒有拿來「取代」其他油脂；若額外加糖打成大杯飲料，一杯熱量甚至可能接近一餐。
酪梨能幫助減肥嗎？
根據農業部農業知識入口網資料，酪梨含有不飽和脂肪酸、膳食纖維、鉀、鎂、維生素E、維生素B群及胡蘿蔔素等營養素。酪梨的脂肪比例約占8.3%至22.8%，不同品種、成熟程度及產地，營養含量也會有所差異。酪梨含有脂肪與膳食纖維，適量加入早餐或正餐，有助延長飽足感、減少兩餐之間頻繁吃零食。不過，酪梨並不具有直接燃燒脂肪或讓體重下降的效果，若每日總熱量仍超過身體所需，一樣可能導致體重增加。
營養師：重點是「取代」不是「加量」
營養師楊斯涵在臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」指出，一般成人一次可以約1/4顆中型酪梨、約50公克果肉作為參考份量。減重期間吃酪梨，最重要的原則是用它取代油脂，而不是在原本餐點之外，再額外添加一份酪梨。例如早餐原本會在吐司上抹奶油或花生醬，可以改成薄薄一層酪梨泥；吃沙拉時，也可利用酪梨的綿密口感，減少美乃滋或高熱量沙拉醬，改善油脂來源，同時避免總熱量增加。
酪梨牛奶小心越喝越胖
不少人習慣將酪梨加入鮮奶，再加入砂糖、蜂蜜、煉乳或冰淇淋，打成濃郁的酪梨牛奶。不過，農業知識入口網提醒，市售500毫升酪梨牛奶可能超過300大卡，若加入較多酪梨、全脂牛奶及糖，熱量還會進一步增加。對正在控制體重的人來說，喝完正餐後再來一杯酪梨牛奶，等於額外增加一份點心甚至一頓輕食的熱量，反而不利於減重。
比較健康的做法，是使用約1/4顆酪梨，搭配無糖鮮奶或無糖豆漿，不另外加糖，並將整杯飲品計入早餐或點心熱量，而不是當成白開水般無限量飲用。此外，直接吃酪梨果肉，通常也比打成果汁更能保留咀嚼感，延長進食時間，較容易感受到飽足。
酪梨怎麼搭配更營養？
楊斯涵建議，可掌握「酪梨＋彩色蔬菜＋深綠色蔬菜＋蛋白質」的搭配原則。酪梨中的脂肪可協助人體吸收茄紅素、β-胡蘿蔔素、葉黃素及維生素K等脂溶性營養素，因此適合搭配番茄、紅蘿蔔、南瓜、菠菜、青花菜及地瓜葉等蔬菜。蛋白質部分則可搭配水煮蛋、雞胸肉、魚肉、豆腐或無糖乳品，讓一餐同時包含蛋白質、膳食纖維及適量脂肪。
哪些人適合吃酪梨？
1.平時容易肚子餓、想增加餐後飽足感的人，可以將適量酪梨搭配全穀類、蔬菜及蛋白質食物。
2.經常吃奶油、美乃滋、肥肉等高飽和脂肪食物者，也可用酪梨取代部分油脂來源。
3.酪梨本身糖分相對較低，但仍含有一定熱量。需要控制血糖的人可以適量吃，但不宜加入大量糖、煉乳或蜂蜜，更不能因為低糖就忽略整體熱量。
這些人不宜一次吃太多
1.慢性腎臟病、腎功能不全或血鉀偏高者，食用酪梨前應特別留意。農業知識入口網資料顯示，每100公克酪梨約含410至1010毫克鉀，不同品種差異明顯。若醫師已要求限制鉀攝取，應依抽血數值及營養師建議調整份量。
2.正在減重、需要控制脂肪，或因疾病採取低脂飲食者，不宜把酪梨當成一般水果大量食用。
營養師提醒，酪梨並不是吃了就會瘦的「減肥神物」，它的優點在於能提供不飽和脂肪酸、膳食纖維與飽足感，只要掌握一次約1/4顆、用來取代其他油脂，並避免加糖打成大杯飲料，才有機會成為體重管理期間的健康選擇。
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根據農業部農業知識入口網資料，酪梨含有不飽和脂肪酸、膳食纖維、鉀、鎂、維生素E、維生素B群及胡蘿蔔素等營養素。酪梨的脂肪比例約占8.3%至22.8%，不同品種、成熟程度及產地，營養含量也會有所差異。酪梨含有脂肪與膳食纖維，適量加入早餐或正餐，有助延長飽足感、減少兩餐之間頻繁吃零食。不過，酪梨並不具有直接燃燒脂肪或讓體重下降的效果，若每日總熱量仍超過身體所需，一樣可能導致體重增加。
營養師楊斯涵在臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」指出，一般成人一次可以約1/4顆中型酪梨、約50公克果肉作為參考份量。減重期間吃酪梨，最重要的原則是用它取代油脂，而不是在原本餐點之外，再額外添加一份酪梨。例如早餐原本會在吐司上抹奶油或花生醬，可以改成薄薄一層酪梨泥；吃沙拉時，也可利用酪梨的綿密口感，減少美乃滋或高熱量沙拉醬，改善油脂來源，同時避免總熱量增加。
酪梨牛奶小心越喝越胖
不少人習慣將酪梨加入鮮奶，再加入砂糖、蜂蜜、煉乳或冰淇淋，打成濃郁的酪梨牛奶。不過，農業知識入口網提醒，市售500毫升酪梨牛奶可能超過300大卡，若加入較多酪梨、全脂牛奶及糖，熱量還會進一步增加。對正在控制體重的人來說，喝完正餐後再來一杯酪梨牛奶，等於額外增加一份點心甚至一頓輕食的熱量，反而不利於減重。
比較健康的做法，是使用約1/4顆酪梨，搭配無糖鮮奶或無糖豆漿，不另外加糖，並將整杯飲品計入早餐或點心熱量，而不是當成白開水般無限量飲用。此外，直接吃酪梨果肉，通常也比打成果汁更能保留咀嚼感，延長進食時間，較容易感受到飽足。
酪梨怎麼搭配更營養？
楊斯涵建議，可掌握「酪梨＋彩色蔬菜＋深綠色蔬菜＋蛋白質」的搭配原則。酪梨中的脂肪可協助人體吸收茄紅素、β-胡蘿蔔素、葉黃素及維生素K等脂溶性營養素，因此適合搭配番茄、紅蘿蔔、南瓜、菠菜、青花菜及地瓜葉等蔬菜。蛋白質部分則可搭配水煮蛋、雞胸肉、魚肉、豆腐或無糖乳品，讓一餐同時包含蛋白質、膳食纖維及適量脂肪。
1.平時容易肚子餓、想增加餐後飽足感的人，可以將適量酪梨搭配全穀類、蔬菜及蛋白質食物。
2.經常吃奶油、美乃滋、肥肉等高飽和脂肪食物者，也可用酪梨取代部分油脂來源。
3.酪梨本身糖分相對較低，但仍含有一定熱量。需要控制血糖的人可以適量吃，但不宜加入大量糖、煉乳或蜂蜜，更不能因為低糖就忽略整體熱量。
這些人不宜一次吃太多
1.慢性腎臟病、腎功能不全或血鉀偏高者，食用酪梨前應特別留意。農業知識入口網資料顯示，每100公克酪梨約含410至1010毫克鉀，不同品種差異明顯。若醫師已要求限制鉀攝取，應依抽血數值及營養師建議調整份量。
2.正在減重、需要控制脂肪，或因疾病採取低脂飲食者，不宜把酪梨當成一般水果大量食用。
營養師提醒，酪梨並不是吃了就會瘦的「減肥神物」，它的優點在於能提供不飽和脂肪酸、膳食纖維與飽足感，只要掌握一次約1/4顆、用來取代其他油脂，並避免加糖打成大杯飲料，才有機會成為體重管理期間的健康選擇。