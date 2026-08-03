我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟下半季大巨蛋主場賽事優先購票順序。（圖／中信兄弟提供）

下半季中信兄弟將在臺北大巨蛋帶來一系列精采多元的主題活動，球團也在今日正式公布2026年下半季臺北大巨蛋平日主場賽事聯名活動，以及備受期待的《中信兄弟X鬼滅之刃｜決戰無限城》聯名主題週售票資訊，本次第2彈聯名將於9月18日至20日，於台北大巨蛋登場，6日搶先開放洲際季票會員購票，10日則全面開搶！今年下半季最熱血沸騰的壓軸強檔，是9月18日(五)至9月20日(日)強勢登場的《中信兄弟 X 鬼滅之刃 決戰無限城》聯名主題週，決戰序幕即將揭開，鬼殺隊全員集結前往強者所在之處，在無限城裡展開的漫長戰鬥，每一次交鋒都是賭上信念與意志的全力一戰。這份即使傷痕累累也絕不放棄的精神，正如同兄弟們在球場上每一次的守備、投球與絕境中的反擊。中信兄弟再度攜手《鬼滅之刃》，將無限城戰場全面帶進臺北大巨蛋，邀請所有球迷燃起心中的鬥志，共同迎戰關鍵對決。售票資訊部分，中信兄弟臺北大巨蛋主場賽事門票將於8月6日(四)12:00起在「中信育樂售票網」及「CTBC SPORTS APP」開放2026洲際季票會員優先購票；同日18:00至8月7日(五)9:00開放2026猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票；8月7日(五)10:00至17:00開放享象悠遊卡會員購買；8月7日(五)18:00至23:59則開放中信兄弟聯名卡(邀約制)優先購票。8月10日(一)12:30起則是全面開放購票！此外，8月25日(二)至8月26日(三)迎戰樂天桃猿比賽，則是《Be with you! 中信兄弟 X Esther Bunny聯名主題日》。可愛又具有時尚感的 Esther Bunny 與好朋友們將首次來到中信兄弟臺北大巨蛋主場，並擔任 PASSION SISTERS 的飛行實習生，除了陪伴球迷一起為場上的兄弟球員們吶喊，更要為自己應援！緊接著在9月17日(四)對決統一7-ELEVEn獅的平日賽事，則迎來「易遊網企業日」。球迷最期待的易遊網抽機票活動將再次登場，只要購票進場即擁有抽獎資格！此外，中信兄弟特別與駐台北韓國代表部攜手合作，賽前將帶來台韓文化交流精采演出，打造跨國交流的熱鬧氣氛。中信兄弟球團提醒，為保障優先購票權益，請球迷務必提前完成售票網會員申請並通過手機簡訊與電子郵件認證。購票時請勿同時以多個裝置登入同一帳號，並建議以「單場次單區域」進行結帳，避免多次跳出及重新整理頁面而遭系統登出。線上預售使用「運動幣」之辦法請依照各通路規定辦理，詳細售票辦法、各票券使用方法、退換票辦法請參閱中信兄弟官網。中信兄弟球團保有解釋、變更及增列相關條文之權利，最新動態請鎖定 FB 官方粉絲專頁「兄弟 Fans Club」。