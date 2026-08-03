2026全民普發一萬元2.0「國民支援金」最新進度通過一讀！暑假進入8月，花蓮縣鳳林鎮表示，今（3）日「每人現金3000元」發錢，馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金怎麼領取？發放對象資格、領取金額，時間與方式一次整理。

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花蓮縣鳳林鎮：每人領取「現金3000元」今發錢！怎麼領取一覽

一、發放對象：

　（一）115年4月30日前設籍於鳳林鎮之鎮民（於115年6月30日造冊基準日前死亡、遷出者不予發放）。

　（二）115年4月30日以前新出生未辦理出生登記者，於領取期限前辦妥出生登記，並於發放起始日仍在籍本鎮者。

二、發放金額：

　禮金以「戶」為發放單位，每人發放新台幣3000元整。

三、領取方式：

　（一）現金： 

　　1、戶長本人領取：應檢附戶長本人之國民身分證正本（驗畢歸還）、印章。

　　2、委託他人領取：應檢附戶長本人之國民身分證正本（驗畢歸還）、印章及受委託人之國民身分證正本（驗畢歸還）、印章、代領委託書。

　（二）匯款：

　　以戶長為申請人，檢附戶長本人之國民身分證、印章、存摺封面影本至本所社會課申辦。如委託他人申請，應另檢附受委託人之國民身分證正本（驗畢歸還）、印章。

四、發放期限：

　　1、各里巡迴現金發放期限：自115年8月3日起至115年8月10日止，於各里活動中心巡迴發放。期程如宣傳海報；如因天災、事變或其他不可抗力之因素致影響巡迴發放作業者，得依本自治條例第七條所定領取期間內，調整發放期程，並另行公告。

　　2、本所現金發放期限：未於各里巡迴發放期間領取者，可於115年8月11日起至115年9月2日止，上午8:00-12:00、下午13:00-16:00至鳳林鎮公所領取。

　　3、匯款申請期限：自115年8月24日起至115年9月2日止，至鳳林鎮公所社會課申辦。

　　（依行政院人事行政總處公告之上班日為準）

【各里巡迴發放期程】

里別

日期

時間

地點

山興里：1-10/16-17鄰

2026/8/3 一

9:00-12:00

山興里活動中心

山興里：11-15鄰

2026/8/3 一

12:00-14:00

中興里活動中心

鳳信里

2026/8/3 一

9:00-14:00

鳳信里活動中心

北林里

2026/8/4 二

9:00-14:00

北林里活動中心

大榮里

2026/8/4 二

9:00-14:00

大榮一村活動中心

鳳禮里

2026/8/5 三

9:00-14:00

禮智里活動中心

長橋里

2026/8/5 三

9:00-14:00

長橋里活動中心

林榮里

2026/8/6 四

9:00-14:00

林榮里活動中心

森榮里

2026/8/6 四

9:00-12:00

森榮里辦公室

南平里

2026/8/7 五

9:00-14:00

南平里活動中心

鳳仁里

2026/8/7 五

9:00-14:00

鳳仁里活動中心

鳳智里

2026/8/10 一

9:00-14:00

禮智里活動中心

鳳義里

2026/8/10 一

9:00-14:00

鳳義里活動中心
五、截止日期：

　禮金領取於115年9月2日（含）截止，逾期未領取者，視為放棄，不予補發。

六、相關問題：

　洽詢電話03-8762771轉195社會課


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...