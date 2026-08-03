2026全民普發一萬元2.0「國民支援金」最新進度通過一讀！暑假進入8月，花蓮縣鳳林鎮表示，今（3）日「每人現金3000元」發錢，馬太鞍溪堰塞湖災後振興經濟禮金怎麼領取？發放對象資格、領取金額，時間與方式一次整理。
花蓮縣鳳林鎮：每人領取「現金3000元」今發錢！怎麼領取一覽
一、發放對象：
（一）115年4月30日前設籍於鳳林鎮之鎮民（於115年6月30日造冊基準日前死亡、遷出者不予發放）。
（二）115年4月30日以前新出生未辦理出生登記者，於領取期限前辦妥出生登記，並於發放起始日仍在籍本鎮者。
二、發放金額：
禮金以「戶」為發放單位，每人發放新台幣3000元整。
三、領取方式：
（一）現金：
1、戶長本人領取：應檢附戶長本人之國民身分證正本（驗畢歸還）、印章。
2、委託他人領取：應檢附戶長本人之國民身分證正本（驗畢歸還）、印章及受委託人之國民身分證正本（驗畢歸還）、印章、代領委託書。
（二）匯款：
以戶長為申請人，檢附戶長本人之國民身分證、印章、存摺封面影本至本所社會課申辦。如委託他人申請，應另檢附受委託人之國民身分證正本（驗畢歸還）、印章。
四、發放期限：
1、各里巡迴現金發放期限：自115年8月3日起至115年8月10日止，於各里活動中心巡迴發放。期程如宣傳海報；如因天災、事變或其他不可抗力之因素致影響巡迴發放作業者，得依本自治條例第七條所定領取期間內，調整發放期程，並另行公告。
2、本所現金發放期限：未於各里巡迴發放期間領取者，可於115年8月11日起至115年9月2日止，上午8:00-12:00、下午13:00-16:00至鳳林鎮公所領取。
3、匯款申請期限：自115年8月24日起至115年9月2日止，至鳳林鎮公所社會課申辦。
（依行政院人事行政總處公告之上班日為準）
【各里巡迴發放期程】
五、截止日期：
禮金領取於115年9月2日（含）截止，逾期未領取者，視為放棄，不予補發。
六、相關問題：
洽詢電話03-8762771轉195社會課
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一、發放對象：
（一）115年4月30日前設籍於鳳林鎮之鎮民（於115年6月30日造冊基準日前死亡、遷出者不予發放）。
（二）115年4月30日以前新出生未辦理出生登記者，於領取期限前辦妥出生登記，並於發放起始日仍在籍本鎮者。
二、發放金額：
禮金以「戶」為發放單位，每人發放新台幣3000元整。
三、領取方式：
（一）現金：
1、戶長本人領取：應檢附戶長本人之國民身分證正本（驗畢歸還）、印章。
2、委託他人領取：應檢附戶長本人之國民身分證正本（驗畢歸還）、印章及受委託人之國民身分證正本（驗畢歸還）、印章、代領委託書。
（二）匯款：
以戶長為申請人，檢附戶長本人之國民身分證、印章、存摺封面影本至本所社會課申辦。如委託他人申請，應另檢附受委託人之國民身分證正本（驗畢歸還）、印章。
四、發放期限：
1、各里巡迴現金發放期限：自115年8月3日起至115年8月10日止，於各里活動中心巡迴發放。期程如宣傳海報；如因天災、事變或其他不可抗力之因素致影響巡迴發放作業者，得依本自治條例第七條所定領取期間內，調整發放期程，並另行公告。
2、本所現金發放期限：未於各里巡迴發放期間領取者，可於115年8月11日起至115年9月2日止，上午8:00-12:00、下午13:00-16:00至鳳林鎮公所領取。
3、匯款申請期限：自115年8月24日起至115年9月2日止，至鳳林鎮公所社會課申辦。
（依行政院人事行政總處公告之上班日為準）
【各里巡迴發放期程】
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里別
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日期
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時間
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地點
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山興里：1-10/16-17鄰
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2026/8/3 一
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9:00-12:00
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山興里活動中心
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山興里：11-15鄰
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2026/8/3 一
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12:00-14:00
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中興里活動中心
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鳳信里
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2026/8/3 一
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9:00-14:00
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鳳信里活動中心
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北林里
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2026/8/4 二
|
9:00-14:00
|
北林里活動中心
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大榮里
|
2026/8/4 二
|
9:00-14:00
|
大榮一村活動中心
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鳳禮里
|
2026/8/5 三
|
9:00-14:00
|
禮智里活動中心
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長橋里
|
2026/8/5 三
|
9:00-14:00
|
長橋里活動中心
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林榮里
|
2026/8/6 四
|
9:00-14:00
|
林榮里活動中心
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森榮里
|
2026/8/6 四
|
9:00-12:00
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森榮里辦公室
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南平里
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2026/8/7 五
|
9:00-14:00
|
南平里活動中心
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鳳仁里
|
2026/8/7 五
|
9:00-14:00
|
鳳仁里活動中心
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鳳智里
|
2026/8/10 一
|
9:00-14:00
|
禮智里活動中心
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鳳義里
|
2026/8/10 一
|
9:00-14:00
|
鳳義里活動中心
禮金領取於115年9月2日（含）截止，逾期未領取者，視為放棄，不予補發。
六、相關問題：
洽詢電話03-8762771轉195社會課