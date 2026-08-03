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▲在海水熱含量低的情況下，白海豚颱風不會增強，但仍維持中颱、較大環流的特徵往西移動。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚颱風難再增強 路徑2劇本仍有變數

▲白海豚颱風預估在周六抵達琉球南方海面，後續路徑不確定性高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天天氣高溫炎熱 明起水氣增多

中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，白海豚颱風（國際命名DOLPHIN）維持中颱強度往西移動，預估周六（8月8日）抵達琉球南方海面，後續路徑仍具高度不確定性，不排除北轉或通過台灣北部海面，周五至周日（8月7日至8月9日）外圍環流將帶來降雨，北部山區更要嚴防豪雨。中度颱風白海豚，今（2）日上午5時，位置在台北東方2720公里的海面上，以每小時23公里速度，向西進行，中心附近最大風速每秒43公尺（每小時155公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺（每小時191公里），相當於16級風，7級風暴風半徑320公里，10級風暴風半徑160公里。林秉煜提及，由於白海豚颱風整體路徑偏北，緯度較高的地區海溫較低，因此在海水熱含量低的情況下，白海豚颱風不會增強，但仍維持中颱、較大環流的特徵往西移動，並在周五至周日相對靠近台灣。路徑方面，林秉煜說明，白海豚颱風預估在周六抵達琉球南方海面，後續路徑不確定性高，可能往北轉彎朝向韓國，也可能一路往西通過台灣北部海面，最後進入中國，對台灣來說，颱風路徑持續往西，其外圍環流就會替台灣帶來較顯著的降雨，氣象署將持續觀察。今（3）日天氣各地高溫炎熱，白天氣溫普遍達34至36度，大台北、西半部近山區、花東縱谷要注意36度以上高溫，午後則是在南部、各地山區較容易有雷陣雨出現；周二至周四偏北風影響，水氣增多，北台灣各地降雨機率增加，其他地區有午後雷雨，山區要提防大雨。周五至周日白海豚颱風外圍影響，北部、中部山區全天都有陣雨，且有局部大雨，北部山區更是要嚴防局部豪雨，中南部、東北部、其他山區則是局部陣雨，詳細降雨情況還有待觀察。林秉煜也提醒，雖然白海豚颱風直接襲台機率低，且路徑還有很多變數，不過周二至周四，颱風就可能替基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海帶來「長浪」，近期從事海邊活動務必要特別小心。