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洛杉磯道奇今（3）日迎戰波士頓紅襪，本季首次遭遇同一對手3連敗，以4：8慘被橫掃。雖然大谷翔平以「第1棒、指定打擊」先發，繳出3打數1安打、2次保送、2次三振的成績，並連續6場比賽敲安，但球隊先發投手希恩（Emmet Sheehan）僅投不到3局失5分，成為道奇無法守住勝利的關鍵。大谷翔平今日首打席面對紅襪左投貝內特（Jake Bennett），第一球就將一顆內角低位直球擊成打擊速度高達106.2英里（約170.9公里） 的右外野平飛安打，將個人連續安打場次推進至第6場。二局下半，大谷在2：2平手、兩出局二三壘有人的得分良機下再度當場，紅襪教練團毫不猶豫選擇敬遠，這也是大谷本季獲得的第16次故意四壞保送。道奇主場道奇體育場頓時響起一陣噓聲，連續兩天對紅襪的避戰策略表達強烈不滿。隨後隊友帕赫斯（Andy Pages）雖然敲出帶有2分打點的安打一度幫道奇以3：2逆轉，但好景不長。取得領先的道奇隊並沒能高興太久，先發投手希恩在三局上半崩盤，接連遭到紅襪拉法艾拉（Ceddanne Rafaela）、阿布雷尤（Wilyer Abreu）敲出背靠背陽春砲，隨後日籍強打吉田正尚也補上個人本季第5轟，紅襪單局炸裂3轟灌進3分，瞬間以5：3重新奪回領先，也直接將希恩打下退場。希恩本場僅投2.3局就挨6安慘失5分，吞下本季第8敗。即便道奇隊在八局下半曾試圖反攻，但後援投手群在八局上半再因為暴投與捕逸失誤連丟2分，終場道奇就以4：8敗下陣來，吞下自7月中旬以來睽違5個系列賽的首次「同一系列賽3連敗慘遭橫掃」。儘管吞下3連敗，道奇目前在國聯西區依然保有10場勝差的絕對領先優勢。