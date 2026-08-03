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已成功逃到戶外 接到公司要求後折返

公司承認下達指示 守靈夜公開致歉

▲Habita社長週日（2日）帶隊去一名罹難社員家中弔唁致歉。（圖／翻攝自熊本放送）

明知不得重返館內 仍要求員工處理營業款

母親悲喊：應該叫她回家

企業災害應變漏洞引發撻伐

位於日本熊本縣嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」（AEON Mall 熊本）在強震後發生爆炸，造成7名商場員工死亡。其中，22歲專櫃員工大竹玖瑠美原本已成功疏散至戶外，卻因公司要求「將營業額放回保險箱」而重返館內，約5分鐘後遭爆炸波及罹難。事發多日後，雇主Habita終於承認曾下達相關指示，並在守靈儀式上向家屬公開道歉。綜合日媒報導，熊本縣7月28日發生最大震度7強震後，嘉島町的AEON Mall熊本立即疏散館內顧客與員工。不料約一個多小時後，商場發生猛烈爆炸並造成建築物局部坍塌，最終導致7名專櫃員工死亡。其中，任職生活雜貨店Habita的大竹玖瑠美，地震後已順利逃到戶外，還在停車場遇見前來購物的姑姑與表妹。不過，大竹當時告訴親人「公司的人拜託我」，表示接獲指示要返回館內，將收銀款項放進保險箱。儘管家人試圖阻止，她仍與另一名女同事一起折返商場，約5分鐘後爆炸隨即發生，兩人均不幸罹難。報導指出，Habita店面位於商場2樓，但保險箱設於1樓，兩名員工因此必須在強震後重新進入館內並跨樓層移動。Habita社長上野景真與營業部長2日晚間出席大竹的守靈儀式，首度公開承認，公司確實曾要求員工處理營業款項。營業部長湯瀨剛二表示，他當時向休假的店長聯絡，在確認員工平安後詢問：「如果可以進去的話，能不能把營業額放回保險箱？」公司說法指出，幹部曾附帶要求，員工必須先取得AEON Mall熊本方面同意，才能進入館內。由於店長當天並未值班，因此再將訊息轉達給現場員工，最後由大竹與另一名同事進入商場。上野景真在媒體面前鞠躬道歉，表示公司兩名員工因此失去寶貴生命，對家屬深感歉意。公司幹部也坦言，現在回頭檢視，要求處理營業款項本身就是錯誤決定，「根本沒有任何東西值得拿生命交換」，並形容這項判斷令公司痛悔至極。更引發爭議的是，Habita幹部承認，公司知道商場規定一旦疏散到戶外，原則上不得再次進入館內。AEON集團社長吉田昭夫先前也在記者會表示，公司的災害應變手冊明確規定，人員撤離後「絕對不能再返回館內」，當時尚不清楚為何仍有員工留在商場。Habita幹部解釋，因得知附近另一座大型商場曾讓員工返回館內，因此才向店長詢問是否也能進入AEON Mall熊本。他也聲稱，兩名員工準備進入時，現場人員的回應語氣大致是「小心一點再去」。不過，相關說法是否代表商場方面正式同意，目前仍有待進一步釐清。公司在守靈儀式上道歉後，大竹的母親難掩悲痛表示：「女兒已經回不來了。當時應該阻止她，應該叫她回家才對。」家屬先前也質疑，難道公司的營業額比員工性命更加重要，要求業者說明究竟是誰下達返回館內的指示。據親屬透露，大竹的父親3年前過世後，她便開始工作協助負擔家計，今年7月才剛調到AEON Mall熊本專櫃。家人形容她個性認真、勤奮，明明已在地震後成功逃生，卻因工作要求再次進入危險建築，令人難以接受。Habita在事件初期一度拒絕媒體採訪，直到家屬公開控訴及輿論持續升高後，才出面承認指示並道歉，引發日本網友痛批公司漠視員工安全。事件也暴露大型商場與進駐業者之間的災害指揮權責不清。雖然商場設有「疏散後不得返回」的規定，但專櫃公司仍能透過店長向基層員工傳達處理金錢的要求，現場也未能有效阻止人員重新進入。日本社會目前持續要求相關企業釐清責任，並檢討災害發生時的聯絡、授權與人員管制機制，避免員工再次因服從上級指示而被迫置身險境。