我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊儘管才剛迎來「現役最強左投」史庫柏（Tarik Skubal）重磅加盟，但在球場上的表現卻讓球迷慘不忍睹。在今（3）日迎戰波士頓紅襪的比賽中，道奇先發投手希恩（Emmet Sheehan）僅投2.2局就狂失5分慘遭KO，加上日籍強打吉田正尚開轟助威，道奇終場以4：8吞敗，慘遭紅襪系列賽橫掃。看著球隊破爛的得點圈打擊與牛棚，道奇球迷在網路上徹底炸鍋，發出絕望怒吼：「史庫柏要是知道球隊打線這麼爛，還會想來嗎？」道奇隊在此役再度重演了被逆轉的惡夢。先發投手席漢在首局就遭吉田正尚敲出先馳得點的安打，儘管道奇打線在2局下靠著安迪·帕黑斯（Andy Pages）的2分打點安打要回領先，但希恩卻在3局上徹底崩盤。3局上，希恩先是遭到拉法耶拉（Ceddanne Rafaela）與阿布瑞尤（Wilyer Abreu）背靠背開轟，隨後又被吉田正尚掃出一發擴大領先的陽春砲（本季第5轟）。席漢僅投2.2局就挨了3轟、狂失5分黯然退場。到了比賽後段，道奇的防守更是荒腔走板。8局上，面對2分落後，道奇第5任投手米爾斯（Wyatt Mills）在得點圈有人的危機下，竟接連發生暴投，加上頂替受傷退場的替補捕手阿方索（Eliezer Alfonzo）發生致命捕逸，兵敗如山倒奉送紅襪2分，最終以4：8苦吞今季第二次的「系列賽3連敗」。擔任開路先發「第一棒、指定打擊」的大谷翔平，本場比賽3打數敲出1支安打，並獲得2次保送（含1次敬遠），將個人連續安打場次推進至6場，但他一人也無力回天。諷刺的是，剛透過大交易入陣的最強左投史庫柏，正是在3局上席漢大崩盤時走進道奇休息區。他一邊與總教練羅伯斯（Dave Roberts）及新隊友開心擁抱，一邊卻「第一視角」目睹了球隊先發被炸翻、後援放火、打線得點圈死火的慘況。面對球隊在主場遭紅襪橫掃，且3戰狂丟20分，道奇官方社群與網路論壇瞬間被憤怒的球迷灌爆，網路上充滿了對球隊現況的嘲諷與不滿。許多球迷心疼剛來報到的史庫柏，質疑球隊的進攻狀態：「空有天賦卻不拿分」： 網友憤怒指責：「7局只拿1分？無人出局得點圈有人又一分未得？空有這些進攻天賦卻打不出來！」、「這周末唯一的好事就是我們得到了史庫柏。但可悲的是，有了史庫柏也救不了這群打不回分數的打線」、「如果史庫柏知道打線這麼爛，還會想來嗎？」、「拿到史庫柏然後立刻被紅襪橫掃，真是太諷刺了。」還有憤怒的球迷直接開酸先發投手與教練：「可以把希恩加進史庫柏的交易包裹裡送回老虎嗎？」、「自從7月10日以來我們在主場只有2勝7敗，這完全無法接受！這是一支被高估的詐騙球隊！」