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盧秀燕搬出台南自治條例 質疑台糖未依法通報

繼昨天在民眾黨7週年黨慶批評台糖隱瞞購入「苯駢芘」超標致癌油後，台中市長盧秀燕今（3）日再度開砲，指控衛福部、經濟部護「賴友友」，從昨天起持續替台糖護航，甚至企圖「吃案、蓋牌」。她更將砲火直接瞄準中央政府，痛批「從上到下門神一大堆」，並喊話「內閣應該要改組，請回應，謝謝！」盧秀燕昨天受訪時表示，台糖身為國營事業，明知購入的油品驗出「苯駢芘」超標，卻未依規定主動通報，不只是蓋牌，更形同吃案。她質疑，事件爆發至今，中央不僅沒有積極查辦，反而一路護航，「中央難道都不用有人負責嗎？」今天上午盧秀燕列席台中市議會前受訪時，媒體詢問外界質疑中聯油脂總經理余凌沖曾分別列席中央、地方食安會議，台中市府是否有雙重標準。盧秀燕則主動將話題轉向台糖，強調「不要因為台糖是國營公司、董事長是『賴友友』，就可以不用通報。」盧秀燕表示，台糖總公司及油品部門均設於台南、中聯油脂提供給台糖的油品屬於上游原料。依據《台南市食品安全衛生管理自治條例》規定，食品業者若發現上游供應食品有危害消費者生命、身體或健康之虞，應於48小時內主動通報台南市衛生局。她指出，苯駢芘屬於可能危害消費者健康的物質，符合依法通報的要件，因此質疑「請問台糖通報了嗎？」她並將矛頭指向中央，批評衛福部與經濟部自昨天起持續替台糖護航，「企圖吃案、蓋牌，為什麼呢？」盧秀燕最後再度重話抨擊，「從上到下門神一大堆，內閣應該要改組。」她也再次要求中央正面回應外界質疑，釐清台糖是否依法通報，以及相關決策與處置過程。