一名思覺失調症患者日前到耳鼻喉科求診，表示「耳朵裡有蟑螂跑進去」，連陪同就醫的照顧者都先提醒醫師患者有精神疾病，沒想到耳鼻喉科醫師薛健佑以耳鏡檢查後，竟真的在耳道深處發現一隻蟑螂，當場取出後，患者一句「你看吧，我沒有騙你！」讓診間瞬間沉默。耳鼻喉科醫師薛健佑藉此提醒，思覺失調症患者並非所有主訴都是妄想，精神疾病與身體疾病可能同時存在，每個症狀都應接受專業檢查。
病患喊「耳朵有蟑螂」 醫一檢查真的夾出整隻
耳鼻喉科醫師薛健佑在粉專分享一則門診案例，一名患者在照顧者陪同下走進診間，一開口便表示：「醫師，我的耳朵裡有蟑螂跑進去。」照顧者則連忙補充：「醫師他有思覺失調症，麻煩您幫忙看一下」。
薛健佑表示，他沒有因患者的病史急著下結論，而是依照平時門診流程，以耳鏡仔細檢查耳道，沒想到竟在耳道深處真的看見一隻蟑螂，翅膀與腿毛還嵌在耳道組織中，隨即利用器械順利將蟑螂取出。
患者當場鬆了一口氣，對照顧者說了一句：「你看吧，我沒有騙你！」這句話也讓診間瞬間安靜了幾秒。
醫師：思覺失調症不代表每一句話都是錯的
薛健佑表示，這起案例再次提醒自己，也希望讓更多人知道，「思覺失調症可能影響一個人的知覺、思考與判斷，但並不代表他所有主訴都是錯的。」
他指出，精神疾病與身體疾病可以同時存在，思覺失調症患者一樣可能感冒、骨折、長腫瘤，也可能真的有異物跑進耳朵。如果因為病人的精神疾病，就把所有身體不適都歸因於「幻想」或「妄想」，反而可能延誤真正需要治療的疾病。
醫師提醒：不要因既有診斷 忽略新的可能性
薛健佑強調，醫學上有一個重要的觀念，就是「不要因為既有的診斷，而忽略新的可能性。」他表示，每位病人的主訴都值得認真傾聽，每一項症狀也都應透過適當檢查客觀評估，當然不是每次都真的會找到蟑螂，也不是每個主訴都代表有器質性疾病，身為醫療人員，應該做的是客觀評估，避免先入為主下判斷。
他分享，自己在臨床上的習慣反而是，越是遇到看起來焦慮、緊張，或有心理疾病背景的病人，越會仔細檢查。因為透過完整檢查與專業判斷，不僅能找出真正病因，也能讓病人安心，而這本身就是治療的一部分。
而患者最後說的那句「你看吧，我沒有騙你」，他認為，這不只是對照顧者說，也提醒所有醫療人員與社會大眾，面對精神疾病患者，需要少一點預設、多一點傾聽；寧可多做一次檢查，也不要因偏見忽略真正需要幫助的聲音。
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耳鼻喉科醫師薛健佑在粉專分享一則門診案例，一名患者在照顧者陪同下走進診間，一開口便表示：「醫師，我的耳朵裡有蟑螂跑進去。」照顧者則連忙補充：「醫師他有思覺失調症，麻煩您幫忙看一下」。
薛健佑表示，他沒有因患者的病史急著下結論，而是依照平時門診流程，以耳鏡仔細檢查耳道，沒想到竟在耳道深處真的看見一隻蟑螂，翅膀與腿毛還嵌在耳道組織中，隨即利用器械順利將蟑螂取出。
患者當場鬆了一口氣，對照顧者說了一句：「你看吧，我沒有騙你！」這句話也讓診間瞬間安靜了幾秒。
醫師：思覺失調症不代表每一句話都是錯的
薛健佑表示，這起案例再次提醒自己，也希望讓更多人知道，「思覺失調症可能影響一個人的知覺、思考與判斷，但並不代表他所有主訴都是錯的。」
他指出，精神疾病與身體疾病可以同時存在，思覺失調症患者一樣可能感冒、骨折、長腫瘤，也可能真的有異物跑進耳朵。如果因為病人的精神疾病，就把所有身體不適都歸因於「幻想」或「妄想」，反而可能延誤真正需要治療的疾病。
醫師提醒：不要因既有診斷 忽略新的可能性
薛健佑強調，醫學上有一個重要的觀念，就是「不要因為既有的診斷，而忽略新的可能性。」他表示，每位病人的主訴都值得認真傾聽，每一項症狀也都應透過適當檢查客觀評估，當然不是每次都真的會找到蟑螂，也不是每個主訴都代表有器質性疾病，身為醫療人員，應該做的是客觀評估，避免先入為主下判斷。
他分享，自己在臨床上的習慣反而是，越是遇到看起來焦慮、緊張，或有心理疾病背景的病人，越會仔細檢查。因為透過完整檢查與專業判斷，不僅能找出真正病因，也能讓病人安心，而這本身就是治療的一部分。
而患者最後說的那句「你看吧，我沒有騙你」，他認為，這不只是對照顧者說，也提醒所有醫療人員與社會大眾，面對精神疾病患者，需要少一點預設、多一點傾聽；寧可多做一次檢查，也不要因偏見忽略真正需要幫助的聲音。