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近期EZWAY實名認證機制引發外界關注，除有立委在立法院質詢外，也有網紅質疑個資安全及由民間公司營運的適法性。對此，關務署表示，EZWAY是由關貿網路公司建置與維護，財政部為關貿網路股東之一，政府可進行監督；至於外界關注是否改由政府直接接手營運，仍須由業務單位研議，目前尚無定案。關務署接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，EZWAY並非由關務署成立，是由關貿網路負責開發建置及後續維護。至於外界形容是「委託」關貿網路經營，關務署則表示，應該是關貿網路負責建置與維護相關系統。針對政府與關貿網路的關係，關務署指出，財政部是關貿網路的股東之一，因此政府具有監督角色，能對相關營運進行監管。對於外界質疑EZWAY蒐集大量民眾個資，恐有外洩疑慮。關務署表示，系統具有一定的資訊安全保護措施，不會因使用EZWAY而增加個資外洩風險。關務署指出，相較於傳統紙本委任書，電子化反而更能降低個資外流風險，因為紙本文件流轉過程較難掌握，民眾也無法得知後續保存與管理方式。關務署表示，依現行制度，進口快遞貨物原則上都必須完成報關委任，若民眾未透過EZWAY完成線上認證，仍可選擇自行辦理報關程序；建置EZWAY的目的，就是希望加速快遞貨物通關效率，讓民眾不必親自到場或簽署紙本委任書。至於關務署署長彭英偉日前表示，未來不排除再檢討EZWAY營運模式，甚至評估是否由政府接手。對此，關務署表示，仍須由業務單位研議，目前尚無定案。