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黃國昌質疑台糖身為國企卻知情隱匿 竟直到法院介入才有真相

黃國昌怒問：龔明鑫、卓榮泰是否知道台糖知情？誰該下台負責？

石崇良稱原料不用通報 黃國昌怒批卸責

黃國昌質疑：311號油槽是否有檢驗？如何確認未外流？

致癌油流入市面風暴延燒1個月，近期台中地方法院介入後才揭露，國營企業台糖早在5月就知情苯駢芘超標。對此，民眾黨主席黃國昌今（3）日怒批，台糖5月就知情油品異常，卻未主動通報，行政院長卓榮泰及多個立法院委員會整個7月接連進行食安專報時，政府也始終未揭露此事，直到法院介入後才曝光，究竟卓榮泰知不知道台糖知情？經濟部長龔明鑫。另外，如今衛福部次長石崇良又以「原料油不是食用油」為由，宣稱台糖無須通報，更被黃國昌批評是違反《食安法》規定、刻意替台糖卸責，質疑政府是否早已掌握內情，卻一再隱瞞真相？黃國昌今上《誰來早餐》指出，整起事件最令人震驚的是，台糖早在5月就已經知道油品出現問題。台糖並非一般民間企業，而是董事長由政治任命的國營事業，但直到法院介入後，國人才知道相關情況。行政院先前聲稱6月30日才掌握此事，然而此後一個多月，卓榮泰赴立法院進行食安專案報告，衛環、經濟及司法法制等委員會也多次針對致癌油品安排專案報告，政府卻對台糖早已驗出異常一事隻字未提，令人質疑其中是否另有隱情？黃國昌隨後進一步質疑，如果衛福部所有資訊都只能仰賴業者提供，才知道後續該如何處理，代表衛福部已經嚴重失能失責。他指出，衛福部曾表示7月1日已前往中聯查廠，既然如此，就應向社會交代當天究竟查了什麼、掌握哪些資訊？他表示，事件當時已相當嚴重，衛福部也已進入中聯查驗，台糖又是早已發現油品異常的國營事業，不可能完全沒有留下相關資料。卓榮泰赴立法院進行專案報告前，各部會也必須協助準備資料，因此他不相信卓榮泰當時對台糖與中聯之間的情況毫不知情。黃國昌強調，正因事件嚴重，卓榮泰才被要求儘速赴立法院報告，但最終報告中卻對台糖早已掌握問題一事隻字未提，政府有必要向社會說清楚。他批評，政府每次遇到問題都想掩蓋，「說一個謊，就要再說另外一個謊」，當說法一再遭戳破，人民對政府的信任也會隨之崩潰。黃國昌更怒轟，現任經濟部長為了擁抱上級的大腿，講出尺度毫無上限的話，他並不意外，但經濟部現在必須向社會說清楚，卓榮泰赴立法院進行食安專案報告前，究竟知不知道台糖早已掌握油品異常一事？黃國昌指出，如果經濟部事前完全不知道台糖的情況，就應立即撤換台糖董事長。卓榮泰都已準備赴立法院報告，台糖卻未向主管機關通報；更何況台糖董事長理應知道中聯長期隱匿不報，情節相當嚴重，衛福部卻仍在7月4日邀請中聯相關人士參加重要專家會議，顯示政府嚴重失能。黃國昌進一步表示，如果經濟部已經知情，卻未向卓榮泰報告，那麼應負責、被撤換的就是經濟部長；如果經濟部已經向卓榮泰報告，但卓榮泰赴立法院時仍隻字未提，那麼責任就在卓榮泰本人。黃國昌強調，人民要求的是事件真相，面對食安風暴，社會要看到的也是明確咎責，但民進黨政府上下至今卻呈現「好官我自為之」的態度，沒有人願意真正承擔責任。另外，針對衛福部長石崇良稱「原料油無強制通報義務」，黃國昌反駁，《食安法》第7條所稱的產品本來就包括原料，只要食品有危害或有安全疑慮，就具有通報義務。食藥署過去在輔導業者落實一級品管的說明中，也明確將食用原料納入通報範圍，因此石崇良如今提出不同說法，完全無法自圓其說。黃國昌怒批，食藥署目前用來替台糖卸責的另一套說法，是相關油品當時仍存放在中聯油槽、尚未進入台糖，因此通報義務應由中聯負擔，而非台糖。他指出，台糖當初驗出異常的是311號油槽，之後改以301號油槽生產，檢驗結果則未出現問題。然而衛福部7月21日公布全面檢驗結果，並宣布30批產品可重新上架，公開清單中卻沒有311號及301號油槽。黃國昌質疑，衛福部既然宣稱已全面檢驗，為何與台糖事件直接相關的2個油槽都沒有列在清單中？黃國昌並提到，衛福部與高雄市衛生局近日發布圖卡，聲稱311號油槽屬於半成品原料油，且已遭封存、沒有流入市場。高雄市衛生局8月2日的新聞稿也表示，食藥署前往查廠時已掌握311號油槽，並確認沒有外流。他質疑，食藥署若早已知道這批油的存在，為何沒有將其列入公開的30批檢驗清單？究竟是當時不知道，還是知道卻選擇不說？衛福部都應說清楚何時前往查廠、又如何確認油品未流出？黃國昌進一步指出，台糖5月11日抽樣、5月15日取得超標報告，食藥署則稱直到6月30日接獲中聯通報後才知情。若食藥署7月1日已進入中聯查廠，理應已發現中聯先前隱匿未報，卻仍在後續會議中讓中聯總經理、廠長參與產品上下架及20%標準等關鍵決策。