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美、日多由物流業者代辦 民眾少直接接觸海關

韓國由政府核發識別碼 歐盟採物流代辦模式

關鍵差異在身分認證 政府接手與否成觀察重點

立法院近日針對跨境通關App「EZ Way易利委」由民間公司營運展開討論，質疑涉及全民使用的跨境實名認證系統，卻交由私人企業維護，是否衍生個資安全與公共治理疑慮。事實上，放眼全球，多數國家跨境網購都採電子化報關，但各國做法不盡相同，台灣採用單一App辦理實名認證的模式，在主要經濟體中相對少見。台灣目前跨境快遞採取「實名認證＋線上委任」制度，民眾收到海外包裹前，須透過EZ Way完成身分驗證及報關委任，報關行才能向海關申報。EZ Way由關貿網路（Trade-Van）開發營運，依財政部關務署規定提供服務，海關則透過法規要求完成實名認證及委任程序，以降低冒名報關及個資遭濫用風險。相較之下，美國並沒有全民必須下載的官方通關App。一般民眾透過Amazon等平台購買海外商品後，多由DHL、FedEx、UPS等物流業者或其合作報關行（Customs Broker）直接辦理進口申報，若需要補件、繳納關稅或確認身分，通常也是透過電子郵件、簡訊或物流公司的網站完成，消費者很少直接與海關互動。美國海關也允許持有執照的報關行代表進口人完成通關程序。日本模式也與美國相近。海外包裹大多由日本郵便、黑貓宅急便（Yamato）、佐川急便、DHL等物流業者協助報關，民眾通常只會在高價商品或特殊管制品需要額外提供資料時，才會直接配合海關程序，因此並沒有全國統一的跨境實名認證App。亞洲國家中，韓國則是最接近台灣制度的案例。韓國民眾進行海外購物時，需要申請由韓國關稅廳（Korea Customs Service）核發的「個人通關識別碼」（Personal Customs Clearance Code，PCCC），以取代直接使用身分證號碼辦理進口報關，藉此降低個資外洩風險。不過，PCCC由政府直接核發及管理，並非透過民間公司營運的單一App完成。歐盟各國則多採物流公司代辦制度。消費者在海外購物後，若商品須繳納增值稅（VAT）或關稅，通常由DHL、UPS等物流業者先行完成電子報關，再通知收件人補繳稅金或提供必要文件即可，民眾同樣不需要使用統一的官方手機應用程式。值得注意的是，私人企業參與跨境報關本身並非台灣獨有。全球絕大多數跨境物流流程，都仰賴物流公司、報關行及電子報關平台協助完成，包括DHL、FedEx、UPS等國際物流業者，都長期提供商業報關服務。真正較少見的是，像台灣一樣，透過單一App作為全民跨境網購實名認證及委任報關的主要入口。各國跨境報關都少不了民間企業參與，真正的差別在於「身分認證是由誰負責」。隨著EZ Way營運模式引發討論，關務署表示，將於3個月內提出專案檢討報告，評估是否將EZ Way重新納入政府公共基礎建設，由政府編列預算營運，同時也將優化系統功能，降低民眾誤觸法規風險。若未來確定調整制度，台灣跨境通關模式是否將朝政府直接管理身分認證系統，或維持民間協力模式，也將成為後續觀察重點。