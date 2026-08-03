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中聯油品事件如今延燒至台糖，在野直指台糖在5月就已通報油檢驗不合格，並將矛頭指向工廠所在地主管機關高雄市府。對此市長陳其邁今（3）日親上火線說明，重申台糖的油既沒有從中聯取得原料，就沒有往下游到市場端，所以市場端也沒有任何與這批問題原料相關的油品流入市面。而這種食安事件，從《食安法》的修法，到現在這次中聯油品事件，每天都在吵，都是在吵誰的責任，沒有人提出《食安法》的漏洞到底在哪裡、怎麼修補，「沒有，很令人失望」。對於中聯油事件在野將矛頭指向台糖與高雄市府，陳其邁今日親上火線說明，台糖是購自中聯的原料油，這些311相關油槽的原料，現在都還在中聯。當時就是因為檢驗有問題，所以中聯並沒有交貨。中聯應該按照台中地院法官的判決或陳述，認為中聯隱匿，沒有向主管機關通報。陳其邁強調，台糖的油既沒有從中聯取得原料，就沒有往下游到市場端，所以市場端也沒有任何與這批問題原料相關的油品流入市面。在7月9日，高雄市府就已下令，如果涉及過去，不管是哪一個油槽、不管任何產品，只要跟中聯有關，全面預防性下架。所以在高雄，並沒有任何接觸到這些問題油品的風險。高雄市府很簡單，確保民眾的食品安全，這是最優先的目標。陳其邁說明，台糖總公司在台南，工廠在高雄。所以如果以南僑作為一個例子，會盡所有可能，把所有能夠蒐集到的查廠資訊，以及法律釐清等相關事證，移送給台南市衛生局做最後判斷。查廠、查驗，是地方政府、高雄市政府的工作；至於管理、通報，是屬於公司治理的部分。認為從這個事件可以反映出，其實以台灣現有油品的生產或販售，涉及非常多跨縣市的問題。譬如說，中聯在台中，煉油（台糖）是在高雄，但是（台糖）總公司設在台南。陳其邁感嘆稱，朝野不要再吵了，趕快大家坐下來，針對這次中聯油品事件碰到哪些問題，怎麼樣合作、怎麼樣分工，把食安工作做得更好，這樣才對。每次這樣開記者會互相指責，現在應該討論的是，如何把整個食品查驗或相關食安工作落實。所以上次自己也主張，像這些市占率那麼高的油品製造商，怎麼樣能夠加重其自主管理的責任與罰則；也希望強化這些市占率非常高的油品製造商，其監督管理流程怎麼樣可以做得更好。陳其邁語重心長表示，這種食安事件，從《食安法》的修法，到現在這次中聯油品事件，每天都在吵，都是在吵誰的責任，沒有人提出《食安法》的漏洞到底在哪裡、怎麼修補，沒有，很令人失望。台灣人民不想看到這種事情。大家關心的是要怎樣吃才安全？朝野有什麼解方？修法可以拿出來講嗎？每天都在吵，一會兒又在吵一些政治性議題，覺得真的是大可不必，真的是語重心長，希望能夠把整個修法工作、制度性缺失，以及怎麼樣落實食安工作做好，這才是人民的期待。