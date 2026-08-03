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林靜儀：粗

油半成品和精煉完成的食用油成品不可混為一談

黃國昌怒轟：恣意扭曲法律 未確實執行《食安法》第7條

台糖近期爆出5月就知情致癌油卻隱匿，衛福部長石崇良則稱，那是因為原料不用通報，次長林靜儀也發文表示，粗油半成品不同於食用油成品，不應混為一談。對此，民眾黨主席黃國昌今（3）日怒批，若林靜儀明知《食安法》規定還發這樣的文，那就是「良心被狗吃了」，更質疑衛福部未確實執行《食安法》第7條，並要求林靜儀公開道歉。針對台糖遭控早知情卻隱匿不報，林靜儀2日發文指出，台糖退貨的是尚未精煉的粗油半成品，中聯遭裁罰的則是已完成精煉、流向下游販售的食用油脂，兩者性質不同，不應混為一談。她指出，台糖依契約及品質要求管控半成品原料，中聯卻在精煉完成後，明知苯駢芘超標仍持續出貨，直到多次檢驗超標才通報主管機關。林靜儀強調，《食安法》裁罰的是食用油脂成品是否符合標準，半成品原料則應透過HACCP制度管理，將兩者混淆是錯誤解讀。她並再度質疑，台中市政府在沒有食藥署專案查核的情況下，為何未主動查核中聯油品？然而，針對林靜儀發文，黃國昌今上《誰來早餐》怒批，林靜儀應重新檢視《食安法》第7條，相關規定所涵蓋的產品包括食品原料，並非只有已完成的食用油。他批評，若林靜儀明知法律規定，卻仍發文聲稱半成品原料不在通報範圍內，「那就是良心被狗吃了」，並要求她立刻召開記者會道歉。黃國昌指出，政府為了掩飾自身失能失職，不僅出現雙重標準，甚至恣意扭曲法律解釋，導致整個食安管理體系混亂不堪。他強調，現在的問題不應被轉移成是否修正《食安法》，因為現行法律本來就已經將原料納入規範，中央主管機關也握有相關授權，只是沒有確實執行。他質疑，按照林靜儀的說法，彷彿《食安法》第7條第5項仍須修法，才能將食品原料納入通報範圍，但事實上現行規定已有涵蓋。他強調，法律及授權都已存在，政府卻未依法執行，「這不是法律的問題，而是政府的問題」，衛福部應向社會清楚說明為何沒有執法。