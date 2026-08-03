台北西門町知名店家「小羊卡牌社」今（3）日驚傳無預警失聯，大批玩家預購商品、寄賣卡片及送鑑收藏全數卡住，引發卡牌圈震撼。《NOWNEWS今日新聞》實際採訪一名受害業者林小姐，她原本準備投入寶可夢卡牌進口生意，短短一個多月內向小羊卡牌社預購約100萬元商品，至今一件都沒收到卻遇到失聯事件，她坦言，過去看到其他買家都能正常取貨，加上與日本合作也是採類似交易模式，因此沒有特別簽約，「現在回頭看，確實有點太大意了。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
從收藏變創業　預購100萬元卡牌全卡住

林小姐接受《NOWNEWS今日新聞》採訪表示，自己接觸寶可夢卡牌約2年，最初從中文版「太晶慶典」系列入坑，之後因喜歡日文卡牌的設計與文字呈現，開始收藏日文版卡牌，平時也會親自前往日本超商及卡牌店購買商品。

她透露，近期成立公司，規劃經營卡盒進口買賣業務，並與日本問屋合作，希望透過較低成本提供商品，因此開始尋找台灣合作店家。林小姐表示，自己是在臉書卡牌交易社團看到小羊卡牌社的宣傳，之後加入LINE社群觀察店家經營模式，也持續留意其他玩家交易情況，「前一彈的買家都有正常拿到商品，所以我才決定合作。」

▲寶可夢卡牌交易社團擁有超過6萬名成員，是不少玩家交流、買賣及分享資訊的重要平台。（圖／翻攝自臉書）
▲寶可夢卡牌交易社團擁有超過6萬名成員，是不少玩家交流、買賣及分享資訊的重要平台。（圖／翻攝自臉書）
一個月交易4次　熱門系列原訂8月中到貨

林小姐表示「目前沒有任何一筆成功拿到貨」，6月29日完成第一筆交易後，由於今年下半年有不少熱門系列即將上市，短短一個多月內便向小羊卡牌社預購4批不同商品，總金額約100萬元，這100萬元除了個人資金外，也包含公司資金及股東借款。

其中預購商品以寶可夢卡牌熱門系列「綠寶石風暴」及30週年系列為主，原本第一批商品預計8月中旬交貨，如今卻因店家失聯，所有預購商品全數卡住。

▲寶可夢卡牌新系列「綠寶石風暴」將於8月7日上市，是今年暑假最受玩家關注的擴充包之一。（圖／翻攝自寶可夢）
▲寶可夢卡牌新系列「綠寶石風暴」將於8月7日上市，是今年暑假最受玩家關注的擴充包之一。（圖／翻攝自寶可夢）
▲《寶可夢集換式卡牌》30周年紀念系列「30th CELEBRATION」預計9月16日全球同步推出，因紀念性與收藏價值備受玩家期待。（圖／翻攝自寶可夢）
▲《寶可夢集換式卡牌》30周年紀念系列「30th CELEBRATION」預計9月16日全球同步推出，因紀念性與收藏價值備受玩家期待。（圖／翻攝自寶可夢）
過去跟日本也是這樣交易　沒想到這次出事

談到交易流程，林小姐表示，都是先依照店家要求加入指定LINE助手，再由工作人員確認商品、數量及金額，最後依指示完成匯款。

她坦言，自己過去與日本合作廠商往來時，也是採取相同模式，因此沒有特別要求簽署合約，「因為之前都很正常，真的沒有想到會發生這種事情，現在回頭看，確實有點太大意了。」

▲小羊卡牌社提供卡牌販售、預購、寄賣及代送鑑定等服務，店家失聯後，大批玩家交易款項與商品去向引發關注。（圖／翻攝自小羊卡牌社）
▲小羊卡牌社提供卡牌販售、預購、寄賣及代送鑑定等服務，店家失聯後，大批玩家交易款項與商品去向引發關注。（圖／翻攝自小羊卡牌社）
已完成報案　自救會近5000人但先相信警方

目前林小姐已前往警局完成報案，希望透過司法程序維護自身權益。至於目前已有近5000人的玩家「維權社群」，她則表示，現階段並未抱持太大期待，「裡面人很多，也有不少人在看熱鬧，我還是比較相信警方後續會成立專案處理。」

她也感嘆，原本認為觀察過交易紀錄、確認其他買家都能正常取貨，加上店家設有實體門市，已經算是相對安全的合作方式，沒想到仍發生意外，希望這次經驗能提醒其他玩家，即使是熟悉的交易模式，高額預購仍應保留完整交易紀錄，並審慎評估交易風險，以保障自身權益。


相關新聞
林若瑋編輯記者

畢業於政治大學傳播所，現任《NOWNEWS今日新聞》電玩中心記者，專注於動漫、遊戲、動畫、漫畫及玩具產業新聞，報導最新動態，記錄每一個值得被看見的故事。

新聞稿與採訪邀請，請寄 joweilin@gamania.com