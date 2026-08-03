台北西門町知名店家「小羊卡牌社」今（3）日驚傳無預警失聯，大批玩家預購商品、寄賣卡片及送鑑收藏全數卡住，引發卡牌圈震撼。《NOWNEWS今日新聞》實際採訪一名受害業者林小姐，她原本準備投入寶可夢卡牌進口生意，短短一個多月內向小羊卡牌社預購約100萬元商品，至今一件都沒收到卻遇到失聯事件，她坦言，過去看到其他買家都能正常取貨，加上與日本合作也是採類似交易模式，因此沒有特別簽約，「現在回頭看，確實有點太大意了。」
從收藏變創業 預購100萬元卡牌全卡住
林小姐接受《NOWNEWS今日新聞》採訪表示，自己接觸寶可夢卡牌約2年，最初從中文版「太晶慶典」系列入坑，之後因喜歡日文卡牌的設計與文字呈現，開始收藏日文版卡牌，平時也會親自前往日本超商及卡牌店購買商品。
她透露，近期成立公司，規劃經營卡盒進口買賣業務，並與日本問屋合作，希望透過較低成本提供商品，因此開始尋找台灣合作店家。林小姐表示，自己是在臉書卡牌交易社團看到小羊卡牌社的宣傳，之後加入LINE社群觀察店家經營模式，也持續留意其他玩家交易情況，「前一彈的買家都有正常拿到商品，所以我才決定合作。」
一個月交易4次 熱門系列原訂8月中到貨
林小姐表示「目前沒有任何一筆成功拿到貨」，6月29日完成第一筆交易後，由於今年下半年有不少熱門系列即將上市，短短一個多月內便向小羊卡牌社預購4批不同商品，總金額約100萬元，這100萬元除了個人資金外，也包含公司資金及股東借款。
其中預購商品以寶可夢卡牌熱門系列「綠寶石風暴」及30週年系列為主，原本第一批商品預計8月中旬交貨，如今卻因店家失聯，所有預購商品全數卡住。
過去跟日本也是這樣交易 沒想到這次出事
談到交易流程，林小姐表示，都是先依照店家要求加入指定LINE助手，再由工作人員確認商品、數量及金額，最後依指示完成匯款。
她坦言，自己過去與日本合作廠商往來時，也是採取相同模式，因此沒有特別要求簽署合約，「因為之前都很正常，真的沒有想到會發生這種事情，現在回頭看，確實有點太大意了。」
已完成報案 自救會近5000人但先相信警方
目前林小姐已前往警局完成報案，希望透過司法程序維護自身權益。至於目前已有近5000人的玩家「維權社群」，她則表示，現階段並未抱持太大期待，「裡面人很多，也有不少人在看熱鬧，我還是比較相信警方後續會成立專案處理。」
她也感嘆，原本認為觀察過交易紀錄、確認其他買家都能正常取貨，加上店家設有實體門市，已經算是相對安全的合作方式，沒想到仍發生意外，希望這次經驗能提醒其他玩家，即使是熟悉的交易模式，高額預購仍應保留完整交易紀錄，並審慎評估交易風險，以保障自身權益。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林小姐接受《NOWNEWS今日新聞》採訪表示，自己接觸寶可夢卡牌約2年，最初從中文版「太晶慶典」系列入坑，之後因喜歡日文卡牌的設計與文字呈現，開始收藏日文版卡牌，平時也會親自前往日本超商及卡牌店購買商品。
她透露，近期成立公司，規劃經營卡盒進口買賣業務，並與日本問屋合作，希望透過較低成本提供商品，因此開始尋找台灣合作店家。林小姐表示，自己是在臉書卡牌交易社團看到小羊卡牌社的宣傳，之後加入LINE社群觀察店家經營模式，也持續留意其他玩家交易情況，「前一彈的買家都有正常拿到商品，所以我才決定合作。」
林小姐表示「目前沒有任何一筆成功拿到貨」，6月29日完成第一筆交易後，由於今年下半年有不少熱門系列即將上市，短短一個多月內便向小羊卡牌社預購4批不同商品，總金額約100萬元，這100萬元除了個人資金外，也包含公司資金及股東借款。
其中預購商品以寶可夢卡牌熱門系列「綠寶石風暴」及30週年系列為主，原本第一批商品預計8月中旬交貨，如今卻因店家失聯，所有預購商品全數卡住。
談到交易流程，林小姐表示，都是先依照店家要求加入指定LINE助手，再由工作人員確認商品、數量及金額，最後依指示完成匯款。
她坦言，自己過去與日本合作廠商往來時，也是採取相同模式，因此沒有特別要求簽署合約，「因為之前都很正常，真的沒有想到會發生這種事情，現在回頭看，確實有點太大意了。」
目前林小姐已前往警局完成報案，希望透過司法程序維護自身權益。至於目前已有近5000人的玩家「維權社群」，她則表示，現階段並未抱持太大期待，「裡面人很多，也有不少人在看熱鬧，我還是比較相信警方後續會成立專案處理。」
她也感嘆，原本認為觀察過交易紀錄、確認其他買家都能正常取貨，加上店家設有實體門市，已經算是相對安全的合作方式，沒想到仍發生意外，希望這次經驗能提醒其他玩家，即使是熟悉的交易模式，高額預購仍應保留完整交易紀錄，並審慎評估交易風險，以保障自身權益。