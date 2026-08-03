我是廣告 請繼續往下閱讀

LINE群凌晨全消失 1.5萬名玩家瞬間失聯

▲小羊卡牌社Instagram無預警關閉，玩家發現已顯示「找不到用戶」，引發外界關注。（圖／翻攝Instagram）

高價卡全交給店家 有人一次損失數十萬元

▲小羊卡牌社過去經常展示大量卡牌、卡盒及預購商品，吸引不少玩家交易收藏。（圖／翻攝自臉書）

自救會破千人 網估損失恐超過3億元

警方已受理報案 前員工也稱自己是受害者

🟡 建議玩家交易時可留意以下幾點：

近年寶可夢、遊戲王等集換式卡牌熱潮持續升溫，一張小小的卡牌，可能價值數萬元、數十萬元，甚至上百萬元。不少玩家除了收藏，也會透過寄賣、送鑑、預購等方式交易高價卡片，因此高機率會將數十萬甚至上百萬元的收藏交由店家保管。沒想到，台北西門町知名店家「小羊卡牌社」今（3）日凌晨驚傳無預警失聯，不僅LINE群組、IG一夕消失，實體店面也大門深鎖，玩家連夜成立自救會，目前已有逾千人加入。網路初步估計受害金額恐超過3億元，警方已受理報案，實際金額仍待進一步調查釐清。小羊卡牌社今年初才在西門町開設實體店面，主要販售寶可夢等集換式卡牌，也提供預購新品、卡牌寄賣及代送PSA等第三方鑑定服務，在卡牌玩家間累積不少知名度。本次事件於今天凌晨開始在卡牌圈發酵，多名玩家表示，小羊卡牌社經營的3個LINE社群，每個群組約5000人，凌晨3時許突然全數遭刪除，店家的Instagram、Facebook也同步關閉，實體店面則被發現鐵門深鎖，讓不少玩家一覺醒來全都傻眼。在收藏市場中，稀有卡片價格動輒數萬元、數十萬元，經專業鑑定後價值更可能翻倍，因此許多玩家都會委託店家寄賣或代送鑑定。本次事件中，不少玩家除了尚未收到預購商品，更有人寄放大量高價卡片等待出售，或委託送往海外鑑定，導致商品與收藏全數卡在店家手中。Threads上出現大量受害者分享，有人表示剛入坑就損失7200元，也有人損失2萬元，更有VIP玩家透露，寄賣與預購金額高達數十萬元，如今完全聯絡不上店家，只能加入自救會等待後續消息，心情十分絕望。事件曝光後，受害玩家迅速成立自救會，目前已有超過千人加入，持續統整受害名單及損失金額。由於涉及商品數量龐大，網路流傳整體受害金額可能已突破3億元。不過，目前相關金額仍為玩家初步統計，尚未獲警方證實。不少玩家也感嘆，「以為有實體店面就很安全」、「第一次在店家買卡就遇到這種事」、「卡牌圈真的出大事了」，更有人直言，這恐怕是台灣卡牌圈近年最嚴重的交易詐騙事件。萬華分局表示，目前已受理多起報案，將依法通知鄭姓負責人到案說明，詳細受害金額、人數及是否涉及詐欺等刑事責任，仍待進一步調查。目前越來越多玩家出面指控，受害者也呼籲有相同情況的玩家盡快保存交易紀錄、對話紀錄及匯款證明，配合警方調查，爭取自身權益。除此之外，一名前員工今天也在社群發文表示，自己只負責社群經營與客服工作，沒有接觸金流，也是在今天才發現聯絡不上負責人，7月份薪資至今尚未領到，自稱同樣是受害者，希望外界不要波及其他員工。隨著事件持續延燒，再次引發卡牌交易安全的討論。由於高價卡牌交易常涉及預購、寄賣、代送鑑定等模式，玩家往往會將價值數十萬甚至上百萬元的收藏交由店家保管，一旦發生糾紛，求償難度也相對提高。📌保留匯款紀錄、訂單、LINE對話及發票等交易證明。📌寄賣、送鑑前拍照或錄影留存卡況，並確認卡片編號、鑑定單號等資訊。📌高價交易盡量避免一次支付大額款項，可分批付款降低風險。📌若發現店家失聯、無法履約或疑似遭詐騙，應儘速向警方報案，並保存所有證據，保障自身權益。