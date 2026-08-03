台北西門町知名店家「小羊卡牌社」今（3）日無預警失聯，LINE群組、IG、臉書一夕消失，實體店面也沒開門，玩家連夜成立自救會，目前已有逾千人加入，初步估計受害金額恐超過3億元。一張小小的卡牌，可能值幾十元，也可能拍賣出上百萬元不等，可能有不少圈外人好奇，為何玩家願意把數十萬、甚至上百萬元的收藏交給店家保管？《NOWNEWS今日新聞》整理卡牌市場的交易模式，帶你一次看懂卡牌到底在紅什麼、為何價格越炒越高，以及玩家最常使用的交易方式跟潛在風險。
卡牌原本是遊戲 如今成收藏市場熱門商品
「卡牌」指的是集換式卡牌遊戲（Trading Card Game，TCG），最初設計目的是讓玩家組牌對戰，而不是收藏。1993年《魔法風雲會》推出後，開啟TCG風潮，日本隨後推出《寶可夢集換式卡牌遊戲》、《遊戲王》等作品，至今仍是全球最受歡迎的卡牌遊戲。
以寶可夢卡牌為例，玩家需組成60張牌組，利用寶可夢、能量卡、道具卡及支援者卡與對手對戰，每張卡都有不同能力與效果，因此除了抽卡樂趣，也考驗牌組搭配與策略。
一張卡能賣百萬元？角色、稀有度、卡況都是關鍵
卡牌價格之所以越來越高，除了遊戲功能，更重要的是隨之而來的收藏價值，現今許多玩家買卡牌、抽卡，通常不是為了對戰，而是收藏，一般卡牌可能只要數十元，或幾百塊就能買到卡包。
但是高稀有度的SR、SAR、UR等卡片，價格可達數千元至數萬元，若是停產、限量發行、比賽獎品卡，或是皮卡丘、噴火龍、莉莉艾等高人氣角色的特殊版本，市場價格甚至可能突破百萬元。除此之外，卡片保存狀況也會影響價格，同一張卡，若邊角磨損、刮痕明顯，價值可能大幅下降。
「送鑑」是什麼？一個分數能讓卡牌身價翻倍
為了確定卡牌的價值，近年卡牌圈最常聽到的名詞就是「送鑑」，送鑑就是將卡片送往PSA、BGS等國際第三方鑑定機構，由專業人員檢查卡片的置中、邊角、表面及保存狀況，再給予1至10分的評級。
其中最高等級的PSA 10最受市場認可，不少卡片在取得高分後，價格可能比未鑑定版本高出數倍，甚至數十倍，由於第三方鑑定機構大多在國外，因此許多玩家會將價格高昂的卡牌委託店家代送海外鑑定。
卡牌怎麼交易？除了買賣還有寄賣、送鑑、預購
現在的卡牌店，不只販售卡包，更結合代辦比賽、收藏、交易與相關服務的平台，除了直接販售卡片，玩家也常將高價卡片交由店家寄賣，若是送往國外鑑定，也會委託店家統一寄送。
新的卡牌上市前，不少店家會開放預購，所以許多忠實玩家會先付款，再等待商品到貨，所以一家大型卡牌店手上，可能同時保管大量寄賣卡、送鑑卡及預購商品，也掌握龐大的金流。
高價交易伴隨高風險 保留紀錄才能保障權益
隨著卡牌收藏市場快速成長，高價交易越來越普遍，但相關糾紛也逐漸增加。常見問題包括寄賣款延遲支付、預購商品無法交貨、送鑑卡片遲遲未返還，甚至因店家經營異常，導致玩家無法取回卡片或款項。
因此，玩家交易時除了慎選店家，也建議保留訂單、匯款紀錄、聊天紀錄及卡片照片等資料；寄賣或送鑑前，最好確認卡片編號、鑑定單號及相關契約內容，若發現店家疑似失聯或無法履約，應盡速保存證據並向警方報案，以維護自身權益。
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「卡牌」指的是集換式卡牌遊戲（Trading Card Game，TCG），最初設計目的是讓玩家組牌對戰，而不是收藏。1993年《魔法風雲會》推出後，開啟TCG風潮，日本隨後推出《寶可夢集換式卡牌遊戲》、《遊戲王》等作品，至今仍是全球最受歡迎的卡牌遊戲。
以寶可夢卡牌為例，玩家需組成60張牌組，利用寶可夢、能量卡、道具卡及支援者卡與對手對戰，每張卡都有不同能力與效果，因此除了抽卡樂趣，也考驗牌組搭配與策略。
卡牌價格之所以越來越高，除了遊戲功能，更重要的是隨之而來的收藏價值，現今許多玩家買卡牌、抽卡，通常不是為了對戰，而是收藏，一般卡牌可能只要數十元，或幾百塊就能買到卡包。
但是高稀有度的SR、SAR、UR等卡片，價格可達數千元至數萬元，若是停產、限量發行、比賽獎品卡，或是皮卡丘、噴火龍、莉莉艾等高人氣角色的特殊版本，市場價格甚至可能突破百萬元。除此之外，卡片保存狀況也會影響價格，同一張卡，若邊角磨損、刮痕明顯，價值可能大幅下降。
為了確定卡牌的價值，近年卡牌圈最常聽到的名詞就是「送鑑」，送鑑就是將卡片送往PSA、BGS等國際第三方鑑定機構，由專業人員檢查卡片的置中、邊角、表面及保存狀況，再給予1至10分的評級。
其中最高等級的PSA 10最受市場認可，不少卡片在取得高分後，價格可能比未鑑定版本高出數倍，甚至數十倍，由於第三方鑑定機構大多在國外，因此許多玩家會將價格高昂的卡牌委託店家代送海外鑑定。
現在的卡牌店，不只販售卡包，更結合代辦比賽、收藏、交易與相關服務的平台，除了直接販售卡片，玩家也常將高價卡片交由店家寄賣，若是送往國外鑑定，也會委託店家統一寄送。
新的卡牌上市前，不少店家會開放預購，所以許多忠實玩家會先付款，再等待商品到貨，所以一家大型卡牌店手上，可能同時保管大量寄賣卡、送鑑卡及預購商品，也掌握龐大的金流。
隨著卡牌收藏市場快速成長，高價交易越來越普遍，但相關糾紛也逐漸增加。常見問題包括寄賣款延遲支付、預購商品無法交貨、送鑑卡片遲遲未返還，甚至因店家經營異常，導致玩家無法取回卡片或款項。
因此，玩家交易時除了慎選店家，也建議保留訂單、匯款紀錄、聊天紀錄及卡片照片等資料；寄賣或送鑑前，最好確認卡片編號、鑑定單號及相關契約內容，若發現店家疑似失聯或無法履約，應盡速保存證據並向警方報案，以維護自身權益。