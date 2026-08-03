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殷瑋一問：毒菜如果早被抄了 還會有人吃到毒菜嗎？

殷瑋二問：衛福部先前要求罰南僑、如今卻替台糖卸責 明顯矛盾

殷瑋三問：《食安法》第17條有規定加工油品毒素標準

殷瑋四問：根據經濟部自訂通報程序 也應啟動通報

殷瑋五問：蘇丹紅事件曾要求原料安全 台糖本就應通報

中聯致癌油案持續延燒，台北市研考會主委殷瑋今（3）日針對台糖5月驗出苯駢芘超標7倍卻未通報事件，提出5大質問，從《食安法》、污染物標準、經濟部緊急事件通報程序，到行政院蘇丹紅事件後建立的通報機制，逐一檢視台糖、經濟部及衛福部所稱「沒有通報義務」是否站得住腳？經濟部甚至提出「餐廳不會通報整個菜市場的攤商誰有爛菜葉」一說，讓殷瑋痛批，政府用爛菜說卸責，還曾要求開罰南僑，如今卻雙標？況且即使不談《食安法》，根據經濟部程序也應通報。殷瑋今發文指出，台糖早在5月15日就驗出中聯油品苯駢芘達14.7ppb、超標7倍，但直到法院發布新聞稿後，國人才知道。衛福部、經濟部、台糖及高雄市政府均以該批油屬粗油、原料，並非最終食用油品為由，主張沒有通報義務；經濟部甚至以「餐廳買到爛菜葉」為例，稱食品業者沒有義務通報。殷瑋批評，台糖不是一般食品業者，而是國營事業，經濟部也是政府機關，理應承擔政策與食安責任。台糖驗出毒油後，有沒有通知經濟部？經濟部有沒有通報衛福部、食藥署？問題油槽後續流向如何？毒油風暴爆發後，台糖為何從未主動向國人說明5月就已驗出異常？殷瑋狠批，台糖真的以為你是餐廳去市場買菜，看到爛菜葉不買而已？首先，這不是爛菜，是毒菜！是銀筷子進，黑筷子出，驗出超標7倍的毒了。你不買萬一別人買，你不吃萬一別人吃，怎辦？你如找人把菜攤子抄了，2個月間大家還會吃到毒菜嗎？其次，殷瑋認為，台糖是國家開的餐廳，有責任、有管道，不能甩手說「關我什麼事？法律又沒規定。」經濟部失格、失能、失德，這一次的公開發言，絕對是龔部門之恥。殷瑋更強調，經濟部以「爛菜葉」類比根本錯誤，因為這不是一般腐敗，而是有毒且超標7倍。即使台糖沒有買下，也應關心其他人是否可能買到、其他油品是否同樣有問題。他痛批，政府面對人民可能吃到毒油，卻振振有詞宣稱沒有責任，真正爛掉的不是菜葉，而是經濟部與民進黨政府。殷瑋再指出，衛福部長石崇良以台糖驗出的油品屬粗油、原料及半成品，並非最終食用油「產品」為由，主張台糖沒有通報義務，形同將「產品超標要通報、原料超標不用通報」作為替台糖卸責的依據。不過，殷瑋引述政論粉專「逆風的烏鴉」解讀表示，《食安法》第七條已明定，食品業者應將產品的原材料、半成品或成品送驗，若發現有危害衛生安全之虞，就應通報主管機關。他也質疑，衛福部先前要求地方政府裁罰南僑時，所涉及的同樣是「原料油」，如今說法明顯矛盾。殷瑋提到，最強菜農林佳新就說，由《食安法》第17條而來的《食品中污染物質及毒素衛生標準》附表三規定得更直接。苯駢芘的限量標準適用於直接供食用的油脂，以及「作為食品加工使用的油脂」。請問，台糖買這批中聯貨，是不是油脂？是不是要做食品加工？是不是要拿來做沙拉油？14.7ppb是不是超過2ppb？殷瑋指出，即使不談《食安法》，依經濟部自訂的《災害及緊急事件通報程序》，凡事件影響民生、上下游產業供需、事業形象，可能引發媒體報導，或需通報主管機關與地方政府，都應啟動通報。他質疑，苯駢芘超標7倍的毒油明顯涉及民生、食品產業、台糖形象與社會關注，經濟部與台糖卻仍辯稱「沒有通報義務」，根本站不住腳。殷瑋再引述「逆風的烏鴉」指出，行政院在蘇丹紅事件後曾明確要求食品業者確認原料安全，若有異常應主動通報衛生機關。台糖既是食品業者，原料驗出14.7ppb苯駢芘，無論中聯是否也有責任，台糖本身都應通報。殷瑋批評，行政院要求民間做到的，國營事業卻沒做到；經濟部與《食安法》相關規範也被忽視。即使不談法律，光憑「國營事業」身分就應主動通報，如今危機爆發後才跨部門忙著辯解，若當初查毒油也有同樣用心，人民根本不必走上凱道。