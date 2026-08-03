門迪將自己隨法國奪得2018年俄羅斯世界盃時所獲贈的官方複刻版獎盃公開拍賣，最終以62,200美元（約合新台幣200萬元）成交，當被問到為何出售獎盃時，門迪不以為意地回應，「我想怎麼處理就怎麼處理，這東西放在衣櫃裡實在太佔位置。」

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前法國國家隊左後衛、曾效力曼城的門迪（Benjamin Mendy）近日再度成為足壇焦點，由美國知名體育收藏品拍賣行Goldin舉辦的「全球足球藏品拍賣會」中，實際上，在國際足總規定下，世界盃大力神盃真品均保留於瑞士總部，奪冠國家隊與球員，獲得的是由FIFA國家足協頒發的官方等比例鍍金複刻品。門迪本次主動聯絡Goldin進行拍賣，於7月25日截止競標，期間共吸引38次出價，除了獎盃之外，拍賣品還包含由門迪親筆簽名的真品來源鑑定證書，根據Goldin透露，獎盃底座刻有2018年莫斯科決賽法國4：2擊敗克羅埃西亞的紀念銘文，還標註底座有些許裂痕與使用痕跡。此外，門迪在同一場拍賣會中，也拍賣由隊友博格巴（Paul Pogba）於2018年奪冠後，贈予全隊的特製世界盃冠軍戒指。當被問到為何要拍賣隊球員生涯意義非凡的世界盃冠軍金盃時，門迪在社交平台Snapchat回應，「這到底是我的獎盃還是你們的？他是屬於我的私有物，我想怎麼處理就怎麼處理。」門迪隨後透露，之前都將獎盃放在衣櫃中，但實在太占位置，同時他甚至預告未來還會繼續變賣其他榮譽：「順便一提，我手頭上還有其他冠軍獎盃準備要賣。」門迪2017年協助摩納哥奪得法甲冠軍後，以5,800萬歐元轉隊至曼城，打破當時世界足壇後衛最高身價紀錄，並隨曼城奪得4座英超冠軍在內的8座獎盃。但他於2021年遭控多項性侵罪名而停賽並接受調查，歷經近2年官司，於2023年7月獲法院宣判所有罪名無罪，但其形象仍大受影響，後來他重返足壇，先後效力法甲洛里昂（Lorient）、瑞士蘇黎世（FC Zürich），目前則效力於波蘭足球甲級聯賽球隊什切青波貢（Pogoń Szczecin）。