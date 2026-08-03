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▲賴瑞隆強調，傳產是護國「群山」，也提出「傳產高值化」四大策略打造傳產升級高雄隊。(圖／高雄市長參選人、立委賴瑞隆提供)

針對台苯個案，民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆今（3）日邀經濟部、勞動部官員會同高市勞工局，與高雄傳產代表座談頃聽基層心聲，賴瑞隆強調傳產是護國「群山」，也提出「傳產高值化」四大策略打造傳產升級高雄隊。賴瑞隆認為，高雄基礎產業長期支撐國家經濟發展，更是城市不可取代的根基；絕對不能放掉。賴瑞隆今天邀集經濟部次長何晉滄、勞動部次長李健鴻偕有關單位南下高雄，會同市府勞工局，深入聽取高雄市石化業產業總工會、產業園區廠商及傳產代表就產業升級、勞工保障及石化業發展的心聲。現場產業界及工會代表踴躍發言，反映中國低價產品傾銷、能源及原物料成本攀升、碳費與淨零轉型壓力，並關注台苯林園廠宣布停產後，可能引發的連鎖效應。石化工會代表並感謝賴瑞隆召集會議，亦盼政府能夠提出實質幫助。針對台苯個案，賴瑞隆繼上週第一時間掌握進度後，此次再邀集中央、地方共同研商。他強調，依法辦理只是最低標準，企業應以最大誠意從優提出安置方案，加強保障中高齡及留任員工權益。他亦要求勞動部及市府勞工局持續輔導勞資協商，一對一掌握員工需求，協調同業優先媒合。賴瑞隆強調，若半導體是護國神山，百工百業就是護國群山；一座神山讓世界看見台灣，一整座產業山脈才能讓台灣站穩世界。高雄基礎產業長期支撐國家經濟發展，更是城市不可取代的根基；絕對不能放掉。賴瑞隆指出，石化業是基礎工業之母，面對全球產業轉型浪潮，不能讓勞工成為犧牲者。他支持工會提出降低營運及轉型成本、建立關廠預警與勞工安全網，以及推動石化業高值化、綠色化等訴求，並要求部會提出具體方案。賴瑞隆也超前部署說，中央正研擬「中小微企業轉型升級發展條例」，以協助企業轉型。未來不能被動讓業者各自申請，應依產業需求量身規劃專案，並推動「跨界加值」，帶動整個聚落共同升級。賴瑞隆並具體提出「傳產高值化」四大策略。首先是建立「產業媒合平台，打造傳產升級高雄隊」，盤點半導體、AI、國防、航太及重大工程需求，媒合傳產業者，從單打獨鬥走向組隊接單。其次是研議與民間共同設立「高雄產業升級基金」並成立輔導團，協助企業投入製程改善、自動化、數位轉型及新產品開發，從設備升級一路走向市場接單。另外就是要成立「先進材料與智慧製造驗證中心」，協助企業符合國際需求，切入全球供應鏈；最後則是推動「重大投資在地採購機制」，促進科技大廠與在地傳產合作。賴瑞隆強調，「時代會變，功夫會留下」，高雄製造業長年累積的技術與實力，是邁向全球產業新局的關鍵競爭力。他表示，「拚產業，更要顧勞工」，未來將整合政府、企業及勞工力量，推動基礎產業高值化，讓石化等產業能永續發展，守住高雄產業根基與勞工家庭。