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日本熊本縣上周強震後，嘉島町的購物中心「永旺夢樂城熊本」（AEON Mall 熊本）發生爆炸，造成7名商場員工死亡。22歲專櫃員工大竹玖瑠美原先已成功逃離，卻在公司要求下返回商場內「將營業額放回保險箱」，不幸罹難。生活雜貨專櫃「HABITA」神隱多日終於在2日晚間公開道歉。值得注意的是，「HABITA」的母公司日本同仁集團在事發後，竟將Habita移除子品牌列表切割。綜合日媒報導，任職「HABITA」永旺商場專櫃店的大竹玖瑠美，地震後原已順利逃到戶外，還在停車場遇見前來購物的姑姑與表妹。但她告訴親人，自己接獲指示要返回館內將營業款項放進保險箱。儘管家人試圖阻止，仍與同事返回館內，約5分鐘後爆炸隨即發生，兩人不幸罹難。「HABITA」社長上野景真與營業部長2日晚間出席大竹的守靈儀式，首度公開承認曾要求員工處理營業款項，坦承做出錯誤決定，使兩名員工因此失去寶貴生命，對家屬深感歉意。「HABITA」疑似違反商場的災害疏散規範，因AEON集團社長吉田昭夫先前在記者會表示，公司的災害應變手冊明確規定，人員撤離後「絕對不能再返回館內」。值得注意的是，在這起事件後，儘管公司方面神隱多時，開始向家屬致歉，卻同時採取了令人納悶的舉動。HABITA 的母公司「同仁集團」在第一時間便從官網刪除了連至 HABITA 的連結；不僅如此，社長上野景真的臉部照片也已從網站上悄悄撤下。許多日本民眾搜出上野景真的學經歷，東京大學研究所、哈佛大學MBA畢業，曾經任職摩根士丹利證券（Morgan Stanley）、波士頓諮詢公司（BCG）。對於同仁集團悄悄切割一事，日本民眾逐漸發現，「母企業到現在還想躲嗎？」、「最初試圖透過拒絕採訪來迴避這個問題，如果不是在社群媒體上引起軒然大波，大多數公司都不會回應。」