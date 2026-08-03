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▲林智鴻更親身體驗越野自行車騎行「Pump Track・破浪騎乘場」，以行動測試鋪面品質與安全性，「騎」盼新建設帶來地方發展與親子樂活。（圖／高市議員林智鴻提供）

▲林智鴻過程中也積極協助鳳甲國中等在地車隊，將意見表達給工程單位，成就有別於其他特色公園的一大亮點。（圖／高市議員林智鴻提供）

高雄市議員林智鴻今（3）日會同公園處副處長羅椉元，視察其成功爭取，並將於8日正式啟用之「台鐵高雄機廠兒童遊樂園區」，過程中更以越野自行車騎行「Pump Track・破浪騎乘場」，行動測試鋪面品質與安全性，藉不同於步行的視角，「騎」盼新建設帶來地方發展與親子樂活。林智鴻指出，擔任議員這八年來，「台鐵機廠」如何華麗轉身，一直是他持續關心的重點地方建設，從2019年提案，2020年以議會「特色公園小組」召集人身份前往會勘，2021年質詢，最終成功爭取近3億元經費，既保存機廠遺構，也改造成市民扶老攜幼、攜家帶眷的好去處。而自去年2月內政部都委會審議通過變更後，林智鴻也針對相關規劃與工程進度持續關心，如今天所試騎的「Pump Track場域」，過程中他也積極協助鳳甲國中等在地車隊，將意見表達給工程單位，成就有別於其他特色公園的一大亮點。有鑒於近日各國地震、颱風災害頻仍，林智鴻也特別提醒公園處，該園區建物多為既有結構修復，且屋頂安裝大量光電板，必須做好結構加固和耐震係數調研，確保園區建物本身以及使用者的安全；同時他也盼望目前在太平洋往西前行、恐在開園當日影響台灣最甚的「白海豚颱風」最好消失、別來攪局，讓市民能夠在好天氣陪伴下，帶著好心情前往此處，休憩享受好樂活。