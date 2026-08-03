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「壞小子」海豹第12度回到塔斯馬尼亞！人氣爆棚卻引發隱憂

▲澳洲南象鼻海豹「尼爾」因可愛又愛闖禍成為人氣明星，官方建議民眾與海豹保持至少20公尺距離，不要餵食、觸摸或公開即時位置。（圖／翻攝自YT）

憂重演Freya悲劇！民眾發起聯署 盼以非致命方式保護尼爾

澳洲南象鼻海豹「尼爾」（Neil）近日再度返回家鄉塔斯馬尼亞（Tasmania）岸上棲息，這隻以「壞小子」形象爆紅、擁有大批粉絲的網紅海豹，一如往常在鎮上四處探索，不僅撞壞交通路障、圍欄，甚至曾躺在馬路中央影響交通。不過，隨著愈來愈多民眾爭相靠近拍照，澳洲官方也緊急呼籲民眾保持距離，警告若持續發生危險接觸，最糟情況恐讓尼爾面臨被人道處置的命運。事件曝光後，已有超過6.2萬人發起聯署，呼籲政府以設立保護區、加強管理等非致命方式保護尼爾，避免讓野生動物因人類行為付出生命代價。根據《美聯社》報導，今年約5歲、體重約1000公斤的尼爾，今年6月結束數個月海上覓食後，再度回到塔斯馬尼亞休息與換毛，展開一年兩次的岸上停留，這也是牠第12次返回當地。尼爾在TikTok擁有約140萬名粉絲，每次上岸總會引起高度關注，已經是網路上的明星動物。尼爾於2020年出生，目前身長約3公尺，未來成年後體型還可能持續增長。牠的體重相當於一輛小型汽車，經常撞壞交通路障、警示牌及圍欄，也曾與停放路旁的車輛發生碰撞，甚至直接躺在道路中央，造成交通受阻。不過，專家指出，這些看似「闖禍」的行為，其實是年幼雄性南象鼻海豹正常的探索與學習過程。塔斯馬尼亞大學象鼻海豹研究學者Sophia Volzke表示，雄性海豹在成長過程中需要透過碰撞、站立等動作練習未來爭奪地盤及繁殖權，但島上缺乏同齡海豹，因此尼爾只能把停放的車輛或其他物體當成「練習對象」。由於尼爾每次現身都吸引大批民眾圍觀，塔斯馬尼亞自然資源與環境部官員Kris Carlyon近日公開呼籲，希望大家不要過度接近，也不要在網路公開尼爾的即時位置。他指出，曾有人抱著嬰兒靠近海豹，只為拍照上傳社群平台，這類行為不僅危險，也可能讓尼爾陷入險境。官方表示，一旦發生人與海豹嚴重衝突，基於公共安全考量，可能不得不採取轉移甚至更嚴厲的措施。但由於尼爾體型龐大，施打鎮靜劑及搬運風險極高，因此安置並非容易的選項。消息曝光後，大批支持者發起聯署，希望政府承諾排除安樂死方案，短時間內已累積超過6.2萬人響應。不少人認為，真正的問題並非海豹，而是部分遊客為了拍照、打卡而忽略安全距離，建議在尼爾棲息區設置限制進入的安全範圍，並對違規靠近的民眾祭出罰則，以降低人豹接觸風險，而非讓動物承擔後果。當局目前呼籲民眾至少與尼爾保持20公尺距離，攜帶犬隻者則須保持至少50公尺，並替狗繫妥牽繩，同時不得餵食、觸摸海豹，也不可阻擋牠返回海中的路線。官方也引用2022年挪威明星海象Freya因頻繁接近人群，最終遭安樂死的案例，希望民眾不要重蹈覆轍。專家指出，尼爾是目前唯一固定回到塔斯馬尼亞的雄性南象鼻海豹，未來成年後體長可達4.5至5公尺、體重甚至可能增至3000至4000公斤，屆時領域性與管理難度都將大幅提升，因此如何在人與野生動物間取得平衡，也成為當地面臨的重要課題。