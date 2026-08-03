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美國紐約布魯克林大橋在當地時間2日下午發生驚險事件，一名44歲男子攀爬至橋塔頂端後，當眾脫光衣物，並在警方勸說期間縱身跳入東河（East River），嚇壞現場大批遊客與民眾。所幸男子落水後隨即被紐約市警港口巡邏單位救起，送醫後傷勢穩定，奇蹟生還。根據紐約郵報報導，事件發生於當地時間下午約2時30分，男子攀上位於曼哈頓側的布魯克林大橋北塔，在橋塔頂端懸掛多面旗幟後，脫去身上衣物，引起路過民眾圍觀。警方表示，紐約市警局緊急勤務小組趕赴現場，試圖勸說男子自行下橋，但男子最終仍從高處一躍而下。社群平台流傳的影片顯示，男子跳下時手中高舉一塊布料或袋子，彷彿試圖充當簡易降落傘，隨後墜入東河。紐約市警港口巡邏單位迅速趕抵現場，成功將男子救起，並送往貝爾維尤醫院治療，目前情況穩定。警方透露，男子在橋塔上懸掛的旗幟中，包括一面哈薩克國旗，另有一塊寫有不明文字的布條，但目前尚不清楚其內容及男子的動機，相關案情仍待進一步調查。資料顯示，布魯克林大橋兩座橋塔高度約278英尺（約85公尺），是紐約知名地標之一，每天吸引大量觀光客造訪。值得注意的是，這已是近一個月內布魯克林大橋再度發生高空救援事件。上月，一名有精神疾病病史的女子攀附在大橋鋼索上超過1小時，經警方耐心勸說後才順利獲救。