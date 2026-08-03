我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙正平（左一）睽違一年登上節目，認為應該是主題不適合，「如果主題適合，製作單位還是會發我啦。」（圖／東森綜合台提供）

男星「趙哥」趙正平睽違整整一年再度登上節目《小姐不熙娣》，一登場他就自嘲「我是不是被節目封殺」，讓小S一聽驚訝直呼：「誰封殺你？」兩人許久未見，小S也好奇問趙正平：「現在心目中的主持界女神是誰？」沒想到對方秒答林襄，讓小S聽了暴走怒吼：「他今天竟然跟我說榜一是林襄，這口氣我怎麼吞得下去？」《小姐不熙娣》最新一集以「消失多年都跑去哪了？他們竟然過得比當紅時還精彩！」為題，睽違整整一年才再度登上節目的趙正平，一登場就自嘲：「我是不是被節目封殺？」讓小S驚喊：「誰封殺你？」接著趙正平連忙解釋，應該是主題不適合，「如果主題適合，製作單位還是會發我啦。」不過，派翠克卻吐槽：「再怎麼不符合，也不可能一整年都沒有適合你的主題吧。」而小S談到當年《康熙》經常開趙正平玩笑，認為互動都捏得「恰到好處」，沒想到立刻遭對方嗆：「妳胡說八道！那時候是因為妳年輕氣盛，當時全台灣的綜藝一姐就是妳，我才會那樣容忍妳，但現在新人輩出啊！」小S則順勢問：「那你現在心目中的主持界女神是誰？」沒想到趙正平秒回：「林襄！人家才二十多歲。」一聽到這句話，小S瞬間氣到炸裂，直呼：「那你去上她的節目啊！幹嘛還來我們這裡？」更直接動手把趙正平的椅子搬到攝影棚外，混亂又搞笑的場面，嚇得全場來賓趕緊大喊「小S才是第一名。」小S難平怒火說：「我跟趙哥以前在《康熙》累積的感情可是革命過來的，他今天竟然跟我說榜一是林襄，這口氣我怎麼吞得下去？」對此，趙正平則急忙求生解釋：「我是指新生代的榜一是林襄啦！」讓小S秒接反擊：「所以我就是老了是不是？」兩人一來一往讓全場笑翻。見到昔日火爆的趙哥如今講話變得圓滑許多，小S忍不住好奇追問：「你現在怎麼開始會怕了？」趙正平才大方坦承不是怕，是還有孩子要養。