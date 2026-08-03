我是廣告 請繼續往下閱讀

解悶舞台劇《都更男女》8月14日起將啟動巡演，監製王偉忠表示，舞台劇裡為了一個都更案，在家人之間、鄰居之間產生許多矛盾，從婚姻、戀愛到親子問題都有，引導觀眾思考，「我們是不是先從自己開始改變，接受更新？」王偉忠今（3）日接受趙少康專訪，兩人大談都市更新經驗。趙少康表示，他在四十年前當市議員時就推動都更，當年許多五、六層樓公寓，年輕力壯時爬樓梯沒問題，年紀大了會是困擾，但一推動才發現問題太多了，以前他還遇到住戶說「大陸要打過來，都什麼更！」還有屋主有三個女朋友、八個孩子，該怎麼分配？根本搞不定，乾脆拒絕。都更看似簡單、其實要讓所有人都同意，真的很困難！王偉忠笑說，都更的過程真的會看到很多人性，發生很多啼笑皆非的狀況。他監製的舞台劇《都更男女》要說的是「改變」，都市更新是個引子，放進人生百態，房子可以都更，但自己的人生能不能都更？王偉忠覺得現在這個時代，很多人都忘了問自己「你快樂嗎？」大家都悶悶的，但快樂並不是建築在更多錢、或是更多名利，而是良好的人際關係，所以更希望透過這齣充滿笑聲的舞台劇，來幫大家解悶，換個角度看人生。王偉忠表示，這十年來金星文創致力於創作全新舞台劇，用喜劇來看社會現象、留下具有社會意義又有趣的作品。但在台灣製作舞台劇真的不容易，因為市場就這麼大，要靠觀眾支持。尤其在串流的時代，現場演出更顯珍貴，因為電影、電視、手機上的影片都可以來回播放，但舞臺劇是僅此一次的現場，今天這場演出與明天的演出就是會不一樣，觀眾進劇場近距離看真人演戲，全場隨著劇情一同呼吸、一同大笑、一同落淚，其實是全場共同完成的作品，台上台下都過癮！所以很歡迎觀眾購票入場觀賞《都更男女》，看這三戶人家、四組人馬如何面對都更難關。