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▲2026年TPBL台灣職業籃球大聯盟新人選秀會於今（16）日隆重登場最終高雄全家海神不負眾望用狀元籤選進賀丹，榜眼吳志鍇、探花則是郭嘉安。（圖／記者陳昱慈攝）

2026年SBL選秀完整名單

順位 球團 第一輪 第二輪 第三輪 1 基隆黑鳶 莫斯塔發 - - 2 彰化璞園柏力力 放棄 - - 3 台灣啤酒 郭嘉安 放棄 - 4 台灣銀行 放棄 - - 5 裕隆 潘彥愷 放棄 - 6 基隆黑鳶 放棄 - -

2026年TPBL選秀完整名單

順位 球團 第一輪 第二輪 第三輪 1 高雄全家海神 賀丹 陳廷霖 結束指名 2 臺北台新戰神 吳志鍇 結束指名 - 3 新北中信特攻 郭嘉安 馬友程 結束指名 4 新竹御嵿攻城獅 傅友 張庭瑋 結束指名 5 桃園台啤永豐雲豹 結束指名 - - 6 新北國王 潘偉傑 結束指名 - 7 福爾摩沙夢想家 結束指名 - -

2026年PLG選秀完整名單



輪次 洋基工程 台鋼獵鷹 富邦勇士 領航猿 第1輪 王鼎鈞 李盛新 莫森 吳志鍇 第2輪 放棄 放棄 放棄 放棄 第3輪 - - - - 第4輪 - - - - 第5輪 - - - -

2026年第24屆SBL超級籃球聯賽新人選秀會今（3）日登場，共有27名球員投入選秀，不過最終僅3人獲得球隊指名，追平2019年創下的SBL史上單屆最少中選人數紀錄。握有狀元籤的凱撒基隆黑鳶，選進政治大學206公分外籍生中鋒莫斯塔發，為球隊補進禁區戰力；台灣啤酒則在首輪第3順位選進國立體育大學前鋒郭嘉安，衛冕軍裕隆則於第5順位挑中臺灣師大後衛潘彥愷。上季以新軍之姿一舉闖進總冠軍賽、最終斬獲亞軍的基隆黑鳶，依據聯盟規定，新球隊今年依然握有首輪狀元籤。黑鳶球團首先補強內線戰力，首輪第一順位便指名上季在UBA繳出場均6.2分、6.8籃板的政大巨塔莫斯塔發。黑鳶隨後在首輪第6順位指名權選擇放棄。首輪其餘指名狀況，彰化璞園柏力力與台灣銀行皆直接放棄指名；第3順位的台灣啤酒則選進國立體育大學前鋒郭嘉安；衛冕軍裕隆集團則在第5順位挑中來自台灣師大的172公分後衛潘彥愷。進入第二輪後，台啤與裕隆也雙雙放棄，選秀會迅速結束。本屆選秀會最大亮點之一，莫過於國體大前鋒郭嘉安。郭嘉安日前才在TPBL新人選秀會上，被新北中信特攻以首輪第3順位選中，如今在SBL選秀會又獲台啤以探花籤指名，連續在不同聯盟締造「雙料探花」奇觀，未來究竟會落腳TPBL還是SBL，動向備受球迷關注。隨著今天SBL選秀落幕，台灣各大籃球聯賽的新人選秀已全面結束。今年選秀PLG僅選進4人，且領航猿首輪選中的吳志鍇今日剛官宣加盟臺北台新戰神。TPBL則是一共有8人獲選，SBL最慢選秀共選進3人。