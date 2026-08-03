2026年第24屆SBL超級籃球聯賽新人選秀會今（3）日登場，共有27名球員投入選秀，不過最終僅3人獲得球隊指名，追平2019年創下的SBL史上單屆最少中選人數紀錄。握有狀元籤的凱撒基隆黑鳶，選進政治大學206公分外籍生中鋒莫斯塔發，為球隊補進禁區戰力；台灣啤酒則在首輪第3順位選進國立體育大學前鋒郭嘉安，衛冕軍裕隆則於第5順位挑中臺灣師大後衛潘彥愷。
政大外籍生莫斯塔發當黑鳶狀元
上季以新軍之姿一舉闖進總冠軍賽、最終斬獲亞軍的基隆黑鳶，依據聯盟規定，新球隊今年依然握有首輪狀元籤。黑鳶球團首先補強內線戰力，首輪第一順位便指名上季在UBA繳出場均6.2分、6.8籃板的政大巨塔莫斯塔發。黑鳶隨後在首輪第6順位指名權選擇放棄。
首輪其餘指名狀況，彰化璞園柏力力與台灣銀行皆直接放棄指名；第3順位的台灣啤酒則選進國立體育大學前鋒郭嘉安；衛冕軍裕隆集團則在第5順位挑中來自台灣師大的172公分後衛潘彥愷。進入第二輪後，台啤與裕隆也雙雙放棄，選秀會迅速結束。
雙聯盟探花「郭嘉安」動向成焦點！3職籃選秀合計15人次中選
本屆選秀會最大亮點之一，莫過於國體大前鋒郭嘉安。郭嘉安日前才在TPBL新人選秀會上，被新北中信特攻以首輪第3順位選中，如今在SBL選秀會又獲台啤以探花籤指名，連續在不同聯盟締造「雙料探花」奇觀，未來究竟會落腳TPBL還是SBL，動向備受球迷關注。
隨著今天SBL選秀落幕，台灣各大籃球聯賽的新人選秀已全面結束。今年選秀PLG僅選進4人，且領航猿首輪選中的吳志鍇今日剛官宣加盟臺北台新戰神。TPBL則是一共有8人獲選，SBL最慢選秀共選進3人。
2026年SBL選秀完整名單
2026年TPBL選秀完整名單
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上季以新軍之姿一舉闖進總冠軍賽、最終斬獲亞軍的基隆黑鳶，依據聯盟規定，新球隊今年依然握有首輪狀元籤。黑鳶球團首先補強內線戰力，首輪第一順位便指名上季在UBA繳出場均6.2分、6.8籃板的政大巨塔莫斯塔發。黑鳶隨後在首輪第6順位指名權選擇放棄。
首輪其餘指名狀況，彰化璞園柏力力與台灣銀行皆直接放棄指名；第3順位的台灣啤酒則選進國立體育大學前鋒郭嘉安；衛冕軍裕隆集團則在第5順位挑中來自台灣師大的172公分後衛潘彥愷。進入第二輪後，台啤與裕隆也雙雙放棄，選秀會迅速結束。
雙聯盟探花「郭嘉安」動向成焦點！3職籃選秀合計15人次中選
本屆選秀會最大亮點之一，莫過於國體大前鋒郭嘉安。郭嘉安日前才在TPBL新人選秀會上，被新北中信特攻以首輪第3順位選中，如今在SBL選秀會又獲台啤以探花籤指名，連續在不同聯盟締造「雙料探花」奇觀，未來究竟會落腳TPBL還是SBL，動向備受球迷關注。
隨著今天SBL選秀落幕，台灣各大籃球聯賽的新人選秀已全面結束。今年選秀PLG僅選進4人，且領航猿首輪選中的吳志鍇今日剛官宣加盟臺北台新戰神。TPBL則是一共有8人獲選，SBL最慢選秀共選進3人。
|順位
|球團
|第一輪
|第二輪
|第三輪
|1
|基隆黑鳶
|莫斯塔發
|-
|-
|2
|彰化璞園柏力力
|放棄
|-
|-
|3
|台灣啤酒
|郭嘉安
|放棄
|-
|4
|台灣銀行
|放棄
|-
|-
|5
|裕隆
|潘彥愷
|放棄
|-
|6
|基隆黑鳶
|放棄
|-
|-
|順位
|球團
|第一輪
|第二輪
|第三輪
|1
|高雄全家海神
|賀丹
|陳廷霖
|結束指名
|2
|臺北台新戰神
|吳志鍇
|結束指名
|-
|3
|新北中信特攻
|郭嘉安
|馬友程
|結束指名
|4
|新竹御嵿攻城獅
|傅友
|張庭瑋
|結束指名
|5
|桃園台啤永豐雲豹
|結束指名
|-
|-
|6
|新北國王
|潘偉傑
|結束指名
|-
|7
|福爾摩沙夢想家
|結束指名
|-
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2026年PLG選秀完整名單
|輪次
|洋基工程
|台鋼獵鷹
|富邦勇士
|領航猿
|第1輪
|王鼎鈞
|李盛新
|莫森
|吳志鍇
|第2輪
|放棄
|放棄
|放棄
|放棄
|第3輪
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|第4輪
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|-
|第5輪
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