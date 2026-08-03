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搭北捷不當低頭族了！車廂「整排免費錢母」爽拿：通勤族超驚喜

意外發現車廂內一整排吊環的把手旁，都掛著一片金亮的紙卡吊飾，上頭還鑲著經雲林北港武德宮加持的「招財錢母」

▲今早民眾搭乘北捷板南線時，意外在車廂內吊環的把手旁，發現掛著一整排免費錢母可領取，瞬間在網路上爆紅（圖／Threads@lanyimingyoyo）

復華投信、北港武德宮首度合作！北捷板南線「錢母車廂」還有小紅包

自2026年8月3日起，在台北捷運板南線限定主題車廂，發送限量888顆招財錢母，

▲復華投信與全台知名財神祖廟「北港武德宮」跨界合作，自2026年8月3日起，在台北捷運板南線限定主題車廂，發送限量888顆招財錢母。（圖／Threads@lanyimingyoyo）

北捷「錢母車廂」在哪裡？2限定車組被找到：APP追車更快

🟡北捷「北港武德宮錢母」如何領取？

台北捷運是雙北地區重要交通工具，但今（3）日一早不少通勤族搭乘北捷板南線時，意外在車廂內吊環的把手旁，發現掛著一整排免費錢母可領取，瞬間在網路上爆紅引發瘋搶，甚至，數量有限，要搶要快！今（3）日有網友在Threads驚喜分享，一早搭乘捷運板南線時，，興奮大讚「今日板南線有錢母可以拿，搭車記得抬頭看看哦」。貼文曝光後，瞬間引來眾多通勤族留言讚賞，「原來這是可以拿的」、「很強欸！這廣告可以」、「整車掛滿金光閃閃的太壯觀了吧」、「武德宮錢母平常要新春期間才會有，有看到真的可以拿！」，就連YouTuber藍亦明、新聞主播周恬吏也分享幸運遇到錢母車廂的畫面。據了解，北捷板南線「錢母車廂」是復華投信與全台知名財神祖廟「北港武德宮」跨界合作，乘客搭乘時只要抬頭看車廂吊環，就有機會拿到北港武德宮過爐的招財小紅包。據了解，位於雲林縣北港鎮的北港武德宮，為主祀五路武財神的廟宇，也是全台財神信仰的開基祖廟與規模最大的財神廟之一，有超過8000處的財神廟都是從這裡分靈出去，而北港武德宮的錢母相當搶手，通常都會在過年期間發放，這次民眾不需等到明年年節，就能領到錢母，把財氣與好運帶回家。北捷「錢母車廂」瞬間在網路爆紅，也引發許多人追查到底在哪裡，