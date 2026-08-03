台北捷運是雙北地區重要交通工具，但今（3）日一早不少通勤族搭乘北捷板南線時，意外在車廂內吊環的把手旁，發現掛著一整排免費錢母可領取，瞬間在網路上爆紅引發瘋搶，甚至有乘客追查發現，免費錢母限定於板南線147、148車組發放。據了解，北捷錢母車廂是復華投信與北港武德宮跨界合作，自8月3日起將在板南線限定主題車廂，發送限量888顆過爐錢母，數量有限，要搶要快！
搭北捷不當低頭族了！車廂「整排免費錢母」爽拿：通勤族超驚喜
今（3）日有網友在Threads驚喜分享，一早搭乘捷運板南線時，意外發現車廂內一整排吊環的把手旁，都掛著一片金亮的紙卡吊飾，上頭還鑲著經雲林北港武德宮加持的「招財錢母」，興奮大讚「今日板南線有錢母可以拿，搭車記得抬頭看看哦」。
貼文曝光後，瞬間引來眾多通勤族留言讚賞，「原來這是可以拿的」、「很強欸！這廣告可以」、「整車掛滿金光閃閃的太壯觀了吧」、「武德宮錢母平常要新春期間才會有，有看到真的可以拿！」，就連YouTuber藍亦明、新聞主播周恬吏也分享幸運遇到錢母車廂的畫面。
復華投信、北港武德宮首度合作！北捷板南線「錢母車廂」還有小紅包
據了解，北捷板南線「錢母車廂」是復華投信與全台知名財神祖廟「北港武德宮」跨界合作，自2026年8月3日起，在台北捷運板南線限定主題車廂，發送限量888顆招財錢母，乘客搭乘時只要抬頭看車廂吊環，就有機會拿到北港武德宮過爐的招財小紅包。
據了解，位於雲林縣北港鎮的北港武德宮，為主祀五路武財神的廟宇，也是全台財神信仰的開基祖廟與規模最大的財神廟之一，有超過8000處的財神廟都是從這裡分靈出去，而北港武德宮的錢母相當搶手，通常都會在過年期間發放，這次民眾不需等到明年年節，就能領到錢母，把財氣與好運帶回家。
北捷「錢母車廂」在哪裡？2限定車組被找到：APP追車更快
北捷「錢母車廂」瞬間在網路爆紅，也引發許多人追查到底在哪裡，根據民眾回報，發現錢母可在「台北捷運板南線（藍線）147、148車組」找到，建議要追車的民眾，可以透過「台北捷運Go」APP追車更方便。
🟡北捷「北港武德宮錢母」如何領取？
■ 發放時間：8月3日（一）起
■ 發放地點：台北捷運板南線147、148車組
■ 列車怎麼查：開啟「台北捷運Go」APP→首頁動態資訊→點選板南線→下方跳出車車廂擁擠訊息，往上拉即可查詢車組。
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今（3）日有網友在Threads驚喜分享，一早搭乘捷運板南線時，意外發現車廂內一整排吊環的把手旁，都掛著一片金亮的紙卡吊飾，上頭還鑲著經雲林北港武德宮加持的「招財錢母」，興奮大讚「今日板南線有錢母可以拿，搭車記得抬頭看看哦」。
復華投信、北港武德宮首度合作！北捷板南線「錢母車廂」還有小紅包
據了解，北捷板南線「錢母車廂」是復華投信與全台知名財神祖廟「北港武德宮」跨界合作，自2026年8月3日起，在台北捷運板南線限定主題車廂，發送限量888顆招財錢母，乘客搭乘時只要抬頭看車廂吊環，就有機會拿到北港武德宮過爐的招財小紅包。
據了解，位於雲林縣北港鎮的北港武德宮，為主祀五路武財神的廟宇，也是全台財神信仰的開基祖廟與規模最大的財神廟之一，有超過8000處的財神廟都是從這裡分靈出去，而北港武德宮的錢母相當搶手，通常都會在過年期間發放，這次民眾不需等到明年年節，就能領到錢母，把財氣與好運帶回家。
北捷「錢母車廂」瞬間在網路爆紅，也引發許多人追查到底在哪裡，根據民眾回報，發現錢母可在「台北捷運板南線（藍線）147、148車組」找到，建議要追車的民眾，可以透過「台北捷運Go」APP追車更方便。
🟡北捷「北港武德宮錢母」如何領取？
■ 發放時間：8月3日（一）起
■ 發放地點：台北捷運板南線147、148車組
■ 列車怎麼查：開啟「台北捷運Go」APP→首頁動態資訊→點選板南線→下方跳出車車廂擁擠訊息，往上拉即可查詢車組。