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費城費城人未能從底特律老虎手中搶下兩屆美聯賽揚獎投手史庫柏（Tarik Skubal），但先發輪值原本就不是球隊最迫切的補強位置。美媒《ClutchPoints》因此提出更大膽構想，主張費城人應向洛杉磯天使詢問三屆美聯MVP楚奧特（Mike Trout），利用他的右打火力補上外野缺口，為季後賽進攻增加另一名明星級打者。費城人目前擁有桑契斯（Cristopher Sánchez）、惠勒（Zack Wheeler）與盧札多（Jesús Luzardo）領軍的先發輪值，錯過史庫柏不至於動搖整體戰力。相較之下，球隊更需要能穩定出賽的右打外野手，原先寄予厚望的賈西亞（Adolis García）表現不佳又受到傷勢影響，外野進攻始終缺少可靠核心。楚奧特雖然已經34歲，速度、揮棒爆發力及健康狀況都不如巔峰時期，本季仍展現優異選球與長打能力。原文數據顯示，他繳出3成91上壘率並敲出18轟，預估單季可累積超過4的fWAR。若維持健康，他不僅能立刻成為費城人最佳外野手，甚至可能是陣中貢獻最高的野手。真正的困難並非球員價值，而是楚奧特根本未表達離隊意願。他的合約附有完整拒絕交易條款，任何交易都必須先取得本人同意；楚奧特近期再度表明，是否接受交易完全由自己決定，相關報導也指出，他目前仍傾向繼續留在天使。費城對楚奧特具有特殊吸引力，他出生於紐澤西州南部，成長地點鄰近費城，也長期是當地職業球隊球迷。不過，家鄉因素不等於他願意放棄拒絕交易權。天使與費城人若要展開實質談判，第一步不是交換新秀名單，而是確認楚奧特是否願意離開效力整個職業生涯的球隊。楚奧特目前合約效期至2030年，年薪約3545萬美元，且沒有跳脫條款。相關報導估算，他在2026年後仍有接近1.5億至1.6億美元薪資，費城人本身又是大聯盟團隊支出最高的球隊之一，若直接承接全部合約，豪華稅成本將非常可觀。因此，交易能否成立將取決於天使願意負擔多少薪資。天使吃下的金額越多，向費城人索取的新秀回報就會越高；若不願提供大量現金補貼，楚奧特高齡、傷病史與長約也會降低市場價值。大聯盟官網先前評估，楚奧特雖經常被費城球迷點名，但在交易大限前換隊的可能性仍然偏低。