LINE官方今（3）日最新公告，預計2026年11月上旬起，停止支援部分舊版LINE應用程式，屆時iPhone、iPad若安裝未滿14.6.3版本的LINE，Android裝置使用未滿14.4.6版本，都可能無法繼續使用服務，建議民眾提前檢查手機系統及LINE版本。
LINE哪些版本將停止支援？
根據LINE支援中心公告，此次停止支援的LINE應用程式版本如下：
●iPhone、iPad：未滿LINE 14.6.3版本
●Android手機、平板：未滿LINE 14.4.6版本
受影響iPhone
LINE指出，必須先將裝置升級至iOS、iPadOS 15.0以上，再把LINE更新至14.6.3以上版本才能繼續使用，而根據Apple公布的支援範圍，iOS 15適用於iPhone 6s及後續機型，因此，無法升級至iOS 15的iPhone，主要包括iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5，以及更早推出的機型，這些手機即使目前仍能開啟LINE，2026年11月上旬起恐怕無法繼續傳LINE。
Android手機最低版本限制
Android用戶若使用Android 7.1.2以下版本，必須先將手機升級至Android 8.0以上，再把LINE更新至14.4.6以上版本。若手機已無法升級Android系統，可能需要更換符合LINE最低需求的裝置。
Apple Watch用戶也要注意
Apple Watch若仍使用watchOS 7.6.2以下版本，使用者必須將配對的iPhone升級至iOS 15.0以上、Apple Watch升級至watchOS 8.0以上，並把iPhone內的LINE更新至14.6.3以上，才能繼續使用Apple Watch版LINE。
如何檢查LINE版本？
使用者可以開啟LINE，依序點選「主頁」、「設定」及「關於LINE」，在頁面中查看目前的「使用版本」。
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根據LINE支援中心公告，此次停止支援的LINE應用程式版本如下：
●iPhone、iPad：未滿LINE 14.6.3版本
●Android手機、平板：未滿LINE 14.4.6版本
LINE指出，必須先將裝置升級至iOS、iPadOS 15.0以上，再把LINE更新至14.6.3以上版本才能繼續使用，而根據Apple公布的支援範圍，iOS 15適用於iPhone 6s及後續機型，因此，無法升級至iOS 15的iPhone，主要包括iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5，以及更早推出的機型，這些手機即使目前仍能開啟LINE，2026年11月上旬起恐怕無法繼續傳LINE。
Android手機最低版本限制
Android用戶若使用Android 7.1.2以下版本，必須先將手機升級至Android 8.0以上，再把LINE更新至14.4.6以上版本。若手機已無法升級Android系統，可能需要更換符合LINE最低需求的裝置。
Apple Watch用戶也要注意
Apple Watch若仍使用watchOS 7.6.2以下版本，使用者必須將配對的iPhone升級至iOS 15.0以上、Apple Watch升級至watchOS 8.0以上，並把iPhone內的LINE更新至14.6.3以上，才能繼續使用Apple Watch版LINE。
如何檢查LINE版本？
使用者可以開啟LINE，依序點選「主頁」、「設定」及「關於LINE」，在頁面中查看目前的「使用版本」。