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洛杉磯湖人持續追求前金州勇士冠軍成員庫明加（Jonathan Kuminga），傳出已提出總值約4500萬美元的先簽後換方案，並願意送出范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與選秀資產給亞特蘭大老鷹。不過湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）示警，這筆交易真正的風險不是庫明加缺乏天賦，而是他是否願意犧牲個人進攻角色，融入唐西奇（Luka Dončić）與里夫斯（Austin Reaves）主導的體系。庫明加成為自由球員後，希望新合約年薪超過2000萬美元，湖人與克里夫蘭騎士則被視為主要競爭者。由於老鷹先前拒絕執行他的球隊選項，湖人若想提供較具規模的合約，必須透過先簽後換完成交易；依照相關規定，庫明加也至少要簽下3年合約，讓整體談判牽涉球員薪資、老鷹回報與湖人薪資空間等多項條件。湖人看中的是庫明加的年齡、運動能力與側翼尺寸，希望他能進入先發陣容，在唐西奇與里夫斯身旁負責衝擊禁區、轉換快攻及防守多個位置。庫明加上季效力勇士與老鷹期間，場均繳出12.2分、5.6籃板與2.3助攻，仍具備開發空間，但他的外線穩定性、無球參與程度與比賽判斷，尚未證明足以支撐年薪超過2000萬美元的核心待遇。布哈認為，湖人需要的不是另一名大量持球的得分手，而是願意扮演戈登（Aaron Gordon）或威金斯（Andrew Wiggins）類型角色的鋒線。庫明加必須積極搶籃板、空手跑位、掩護、傳出額外一球，並在防守端接受艱難對位，才能讓唐西奇掌控球權的進攻體系順利運轉，而不是要求球隊為他增加單打回合。問題在於，庫明加過去對個人角色與出手機會已有期待，如今又在自由市場追求更高薪資及更重要定位，能否立即轉換心態仍有疑問。布哈直言，若他不願搶籃板、不做額外傳球，也無法維持團隊防守，加盟湖人就可能成為錯誤搭配。換句話說，湖人不是懷疑他的上限，而是擔心他目前追求的發展方向，與球隊實際需要的功能並不一致。庫明加的優勢非常明確，他仍是具爆發力的年輕鋒線，能在轉換進攻、錯位單打與禁區終結提供湖人現有陣容欠缺的破壞力。若他願意接受第三或第四進攻選擇，專注防守、籃板與無球空切，確實有機會在唐西奇身旁成為高效率終結者，甚至複製戈登在金塊或威金斯在勇士奪冠時的作用。然而，湖人若付出范德比爾特、選秀資產與約4500萬美元合約，買下的就不只是庫明加的身體條件，也是在押注他的成熟度。