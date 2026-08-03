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台灣人在東南亞不僅到處詐騙，還設籍人口販運，馬來西亞檳州警方逮捕到5名台灣男女，涉嫌販運一名非洲喀麥隆籍女子，今(3日)上午5人被押至法院，全數否認犯行，5人長相也全曝光；離奇的是，馬來西亞警方竟無法查出他們是如何入境馬來西亞。根據馬來西亞中國報與光華日報報導，5名台灣籍男女被控涉嫌販運一名喀麥隆籍女子，並涉嫌對其進行勞動剝削，今早被押至北海法庭，皆否認有罪。這5名被告分別為曾德斯（27歲，音譯）、廖少偉（36歲，音譯）、洪明宏（35歲，音譯）、曹志穎（35歲，音譯）、鄭薇婷（29歲，音譯），今早在檳州警方押送下來到法庭。根據訴狀，5名被告被控於今年7月16日傍晚7時，在檳州大山腳北武拉必路（Jalan Utara Berapit）一間單位，共同販運一名非兒童的喀麥隆籍女子，並利用受害者處於容易遭受人口販運危險的脆弱處境，作為勞動剝削用途。他們因違反馬來西亞2007年《反販賣人口及反偷運移民法令》（第670號法令）第12條文，並與刑事法典第34條文併同起訴，一旦罪成，最高可處20年有期徒刑，並得另加罰款。5名台人被告在聽完口譯員宣讀訴狀後，宣稱不明白內容，更當場強調「我們沒有販賣人口，我不認罪」，因此被告皆否認有罪。離奇的是，大馬警方也查無被告們的入境紀錄，因此法官未准保釋外出，被告代表律師向法庭申請給予3周時間，以查證5名被告的入境記錄。警方也將進一步調查他們是如何入境大馬。