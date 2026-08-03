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黃揚明揭：賴清德市長任內提出《台南市食品安全管理自治條例》

黃揚明質疑：該條例明定應通報 黃偉哲要不要裁罰台糖？

中聯致癌油案近日再爆台糖早在5月就驗出粗油原料含有超標7倍的苯駢芘，卻未通報。對此，資深媒體人黃揚明今（3）日指出，儘管衛福部、經濟部均以《食安法》規範的是「產品」、不包括「原料」為由，認定台糖沒有法定通報義務，但台糖總公司所在地台南市另訂有《食品安全管理自治條例》，也讓外界質疑，賴清德市長任內制定的食安規範，台南市政府如今敢不敢依法追究台糖責任？黃揚明今發文表示，這項自治條例的由來，要從2014年劣質油風暴後說起。賴清德連任市長後，在第二任上任的第一天，也就是2014年12月25日當天，就在臉書寫下：「首先就是要制定《台南市食品安全管理自治條例》，今天立即於增開的市政會議中提出《台南市食品安全管理自治條例》草案進行討論，足見市府團隊沒有因選舉而懈怠，以市民的基本權益保障為施政優先考量」。黃揚明指出，不過這項自治條例最後是到2016年1月29日才正式公告施行，這項優先法案拖了1年多，原因是賴清德在2015年有200多天不進議會，但那不是重點。黃揚明表示，重點在於，《台南市食品安全管理自治條例》中也訂定了業者的通報義務條文，該條例第8條規定：「食品業者發現上游供應之食品有危害消費者生命、身體或健康之虞時，應自發現時起48小時內主動通報本府衛生局。」若違反通報義務，第16條規定罰則為：「處新臺幣6萬元以下罰鍰，並命限期改善，屆期未完成改善者，按次處罰。」黃揚明說，這2條條文，都是賴清德市長任內就這樣訂定的，至今沒有改過。黃揚明質疑，就算衛福部食藥署、經濟部都以《食安法》中通報法定義務僅限「產品」，因此台糖沒有義務，但是台南市的自治條例是針對「食品」，並非「產品」。根據《食安法》第3條明文定義：「食品：指供人飲食或咀嚼之產品及其原料。」黃揚明追問，台南市長黃偉哲現在要不要依違反自治條例的通報義務，裁罰總部位於台南的台糖？就算罰則很輕，最高才6萬元，但法定通報義務，在這條例中應該是無庸置疑的。還是賴清德總統領導的中央團隊、延續的台南團隊，現在要打臉當年賴市長訂定的自治條例呢？