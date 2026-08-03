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議場5分鐘激辯 「毒媽媽」對上「盧友友」

陳淑華帶鏡子進議場 嗆盧秀燕：門神就是妳

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，藍綠攻防從記者會一路打進台中市議會。民進黨市議員陳俞融今（3）日在專案報告中，與台中市長盧秀燕正面交鋒近5分鐘，怒轟盧是「毒媽媽」、「後母市長」，更直指「中聯油脂就是盧友友」；盧秀燕毫不退讓，連番反問「台南市不通報就可以嗎？」「妳身為議員不敢為民發聲」，雙方你來我往、火藥味十足。隨後民進黨議員陳淑華更拿出一面鏡子，要求盧秀燕「照照自己」，嗆聲「中聯門神就是妳」。台中市議會今天進行毒油事件專案報告最後一天議程，但藍綠雙方在開議前便隔空交火。民進黨團在記者會質疑台中市政府比中央更早一天邀請全案關鍵人物、中聯油脂總經理余凌沖列席食安會議，反批一路追問「誰是門神？」的盧秀燕，才是真正的「中聯門神」。盧秀燕則在會前受訪時，持續將矛頭指向中央，指台糖董事長是「賴友友」，明知驗出苯駢芘卻未依法主動通報台南市衛生局，中央還一路護航、企圖蓋牌。進入質詢後，多位國民黨議員率先聚焦毒油議題，讓盧秀燕逐一回應。輪到民進黨市議員陳俞融時她火力全開，痛批盧秀燕不斷甩鍋中央、掩飾市府失職，如今又把矛頭轉向台糖，甚至一路喊到要求中央內閣改組，應該向全體市民道歉。盧秀燕隨即起身回應，強調「我們有驗」，並反問陳俞融「台南驗了也不通報，你認同嗎？你不敢回答！」她強調台中市會議紀錄已全數公開，「真理越辯越明」。陳俞融越講越激動，回嗆「妳說台糖是賴友友，那中聯就是盧友友！」更批評自稱「媽媽市長」的盧秀燕，如今已成了「毒媽媽」、「後母市長」。盧秀燕則反擊，「妳當4年議員沒有爭取任何建設，只會抹黑，辜負民眾的託付。」陳俞融質詢時間結束後，大會主席、國民黨市議員陳成添提醒「請議員針對今天專案報告4項議題進行質詢」，再度引發陳俞融不滿，認為其他國民黨議員也沒有針對專案報告內容質詢。陳成添則回應，「最起碼也有講到專案報告啊！」輪到民進黨市議員陳淑華質詢時，她多次打斷盧秀燕，即使盧秀燕表示「我要回答，妳講得很好」，仍遭拒絕發言。陳淑華批評市府行政怠惰、未善盡抽驗責任，讓台中成為毒油事件破口，事後卻一再轉移焦點。質詢尾聲，陳淑華突然拿出一面鏡子，和陳俞融一起走到盧秀燕面前，要她「照照自己」，並指「真正的門神就是妳」，盧秀燕則低頭未回應。此時陳成添再次提醒「請資深議員針對專案報告議題質詢」，但陳淑華並未理會，議場攻防持續延燒。