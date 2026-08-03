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六都房市7月交易創19個月新高 新案交屋潮成主因

▲2026年7月六都建物買賣移轉棟數變化。（圖／中信房屋提供）

鬼月、青安貸款政策助攻 首購族搶搭末班車

高雄、台中交易最亮眼 台積電效應持續發酵

▲六都近年1月至7月累計買賣移轉棟數。（圖／台灣房屋集團趨勢中心）

專家看下半年房市 有望「倒吃甘蔗」

2026年7月六都房市買氣明顯回溫，根據六都地政局最新公布的建物買賣移轉棟數統計，7月六都合計移轉2萬506棟，不僅創下近19個月新高，較6月增加12%，也比去年同期成長8.8%。對於房市交易量大幅攀升，中信房屋、台灣房屋分析指出，根據六都地政局公布資料，2026年7月六都建物買賣移轉棟數合計2萬506棟，創近19個月新高，月增12%、年增8.8%。針對7月房市量能明顯回升，中信房屋研展室副理莊思敏表示，近期桃園龜山、中壢、新北土城、淡水，以及台中南區等地都有大型預售案陸續完工交屋，大量交屋直接帶動移轉棟數成長，成為本月交易量增加的重要原因。此外，莊思敏也指出，近期全球股市震盪，不少投資人將部分資金轉向相對穩健的房地產市場，也替房市增添買氣。除了交屋潮外，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭珊分析，每年農曆七月前原本就是房屋交屋、過戶旺季，今年又碰上新版青安貸款政策上路，因此不少購屋族趕在7月底前完成簽約、過戶，形成明顯的「末班車效應」。張旭珊表示，新版青安貸款3.0新增「排老、排富及總價門檻」等規定，申貸資格將比過去更加嚴格，因此部分原本符合資格的首購族，選擇提前進場，以免未來貸款受到影響。在六都當中，高雄與台中表現最為突出，台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，高雄7月移轉棟數達3564棟，較去年同期成長26.2%，年增率居六都第一。其中最大功臣就是橋頭新市鎮交屋潮，許多3、4年前搭上台積電設廠議題推出的新建案，今年陸續完工交屋，使橋頭區移轉量比去年同期暴增超過20倍。至於台中市，7月移轉量達3703棟，月增18.8%，增幅居六都最高。陳定中指出，主要受惠於南區昌祐、國聚等大型建案交屋，加上海線梧棲區交屋量持續穩定，推升整體交易量。統計顯示，今年前7個月六都累計建物買賣移轉棟數為11萬7942棟，年減幅已縮小至0.9%，中信房屋研展室副理莊思敏認為，房市已逐漸走出先前低迷氛圍，隨著觀望買盤陸續回流，加上下半年市場信心改善，整體交易量有望呈現「倒吃甘蔗」走勢。台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中也預估，今年全台房市將朝「開低走穩」方向發展，建議有購屋需求的民眾，可持續留意各地新建案交屋進度，以及房貸政策調整，掌握較佳進場時機。